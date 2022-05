di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 3.5.2022.

Siamo ancora in attesa del bando del nuovo concorso straordinario (la cui prova orale da 30 minuti dovrebbe tenersi entro il 15 giugno 2022) ma già i sindacati, che hanno ricevuto l’informativa da parte del Ministero, sono a conoscenza di alcune interessanti novità: i candidati, per fare istanza di partecipazione, dovranno pagare un contributo di segreteria di 128 euro, a copertura integrale dei costi di svolgimento del concorso, come stabilito dall’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il Sostegni bis che in molti ricordano per l’introduzione delle nuove procedure semplificate di concorso, incentrate sul famoso quiz a risposta multipla.

In pratica, si stabilisce per legge che i costi di una procedura di reclutamento pubblica vadano totalmente a carico delle tasche dei partecipanti.

Ma non è la sola criticità.

La discriminazione…

Un’altra questione calda sui cui si solleva la protesta dei sindacati riguarda l’esclusione dalla procedura straordinaria dei docenti assunti da GPS prima fascia: per loro il concorso straordinario bis non è un’opzione. Una discriminazione, secondo la sigla sindacale Flc Cgil, “visto e considerato che alla procedura concorsuale possono partecipare anche i docenti di ruolo e gli assunti al 1° settembre 2022 da GPS prima fascia, in quanto tecnicamente ancora precari”. Ricordiamo infatti che bisogna superare l’anno di prova prima di potere ottenere che un contratto a tempo determinato diventi indeterminato.

Quanto alle altre caratteristiche della procedura concorsuale, a questo link tutti i dettagli.

.

.

.

.

.

.

Concorso straordinario bis, per partecipare 128 euro di spese di segreteria a carico dei candidati

ultima modifica: da