Tra i vincitori del concorso straordinario bis ci sono degli insegnanti che sono già di ruolo su altra classe di concorso. Cosa consigliamo di fare a chi si trova in questa situazione e vuole accettare il posto a tempo determinato dal concorso straordinario bis.

Articolo 36

Il consiglio che vi possiamo dare è quello di chiedere un’aspettativa ricorrendo all’art. 36 del CCNL, il quale permette ai docenti di ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Si tratta di una precauzione, ma questo vi permetterà di non perdere il posto di ruolo già conquistato.

