di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 23.6.2022.

Decreto, aggregazioni e tabella.

Concorso straordinario bis, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Dipartimentale N. 1493 del 21 giugno 2022 avente come oggetto ‘Aggregazioni interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022’

Concorso straordinario bis, aggregazioni interregionali prove orali: Decreto Ministero N. 1493

Il Ministero dell’Istruzione, nel suddetto decreto, ha pubblicato la tabella(Allegato A) riguardante le aggregazioni interregionali per le prove oralidel nuovo concorso straordinario bis.

All’articolo 2 del Decreto, infatti, si legge: ‘Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.D.G. 1081/2022, per le classi di concorso che presentino un esiguo numero di partecipanti è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non superiore a centocinquanta.

L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione delle graduatorie della propria regione e delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo. Sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione’.

Concorso straordinario bis, svolgimento prove orali

