Concorso straordinario: legittima la mancata equiparazione tra servizio svolto presso le scuole paritarie e statali

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 25.2.2020

In buona sostanza,, tra i requisiti richiesti per accedere alla procedura concorsuale in esame, è stato previsto l’aver svolto almeno due annualità di servizio specifico in scuola dell’infanzia o primaria statale negli ultimi otto anni scolastici. La ricorrente, avendo svolto detto servizio presso le scuole paritarie, lamenta l’illegittimità di tale limitazione per la mancata equiparazione del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie a quello prestato presso quelle statali.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico di quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, in quanto la lex specialis è chiara nel richiedere esclusivamente il requisito indicato. Tale requisito:

è imposto dalla fonte primaria rappresentata dall’a rt. 4, comma 1-quinquies, D.Lgs. n. 87/2018 , come convertito con modificazioni dalla Legge, n. 96/2018 ;

, come convertito con modificazioni dalla ; difetta di una clausola espressa di equivalenza.

In punto, i Giudici amministrativi richiamano il precedente orientamento giurisprudenziale (Tar Lazio- Roma nn. 21022019 ; 2014 2019 e 2115/2019, secondo cui «l‘art. 4, comma 1 quinquies, […] prevede che il Miur è autorizzato a bandire il concorso straordinario […] in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno. Concorso, questo, che viene riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

I) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

II) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, […]. In ogni caso caso, i docenti in possesso dei predetti titoli devono aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali […]».