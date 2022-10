Si rende noto ai docenti vincitori inseriti nelle graduatorie di merito della Regione Veneto, per la procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, che si dà avvio alle operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato, per le seguenti classi di concorso:

Per le altre classi di concorso seguiranno analoghi avvisi una volta pubblicate e rese definitive le graduatorie di merito.

I candidati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

La procedura è suddivisa in due fasi distinte:

A) FASE 1 – riservata all’indicazione dell’ordine preferenziale delle province; B) FASE 2 – dedicata, dopo l’assegnazione della provincia, all’indicazione dell’ordine preferenziale delle

sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata e all’eventuale espressione dei titoli di precedenza.

Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie delle predette classi concorso, sono convocati per la prima fase di scelta della provincia.

La scelta delle province e delle sedi per il conferimento dei contratti a tempo determinato ai sensi della procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, DL 73/2021 può essere effettuata esclusivamente in base alle disponibilità precedentemente accantonate e pubblicate sul sito della Direzione regionale all’indirizzo https://istruzioneveneto.gov.it/20221012_21133/

Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle province saranno aperte dal 19 ottobre alle ore 23.59 del 20 ottobre 2022

La convocazione riguarda i candidati in numero pari a quello dei posti disponibili per le proposte di contratto a tempo determinato.

Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli effetti.

Si rinvia alle istruzioni operative contenute nella guida “Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo- Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto” (allegato 1) che, pur riferendosi alle nomine in ruolo a tempo indeterminato, può essere utilmente consultata anche ai fini del presente procedimento.

Si precisa inoltre che il sistema informativo utilizzato è, per mere ragioni tecniche, quello usualmente destinato a gestire il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente fermo restando che ai soggetti destinatari del presente avviso potrà essere proposto unicamente un contratto a tempo determinato, come specificato dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.