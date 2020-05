Concorso straordinario: punteggio voce A.2 – Titolo di accesso docenti posto sostegno

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 1.5.2020

– La tabella di valutazione dei titoli del concorso straordinario si compone di varie voci, analizziamo quella relativa al titolo di accesso identificata con A.2, vale a dire il titolo di accesso per gli aspiranti su posti di sostegno

Nella voce A.2.1 si considera il titolo di accesso su posto di sostegno per il grado di istruzione per cui si intende partecipare, questo può essere:

Diploma di specializzazione su sostegno conseguito con i vari corsi biennali susseguitesi tra gli anni '80 e '90;

Diploma di specializzazione su sostegno conseguito presso le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) sia 400 che 800 ore;

Diploma di specializzazione su sostegno conseguito presso il Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

Tale titolo sarà valutato in base al voto di conseguimento riportato in centesimi, la frazione di voto sarà approssimata per eccesso nel caso fosse uguale a 0,50 o superiore.

Non sarà assegnato alcun punteggio se il voto è inferiore o uguale a 75, se invece è superiore il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:

dove p è il voto espresso in centesimi.

Ad esempio, un aspirante specializzato con 60 su 80 dovrà per prima cosa riportare il voto in centesimi:

L’aspirante in questo caso si vedrà valutato il proprio titolo di accesso zero perché con voto uguale a 75/100.

Un aspirante specializzato con 75 su 80, invece, avrà un voto in centesimi pari a 94, quindi il suo punteggio sarà calcolato così:

Quindi il punteggio relativo al titolo di accesso sarà pari a 3,80.

Nel caso in cui si ottenessero valori con più cifre dopo la virgola si dovranno approssimare al secondo decimale.

Tutti i titoli in cui il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici saranno valutati 1,5 punti.

Nella voce A.2.2 si valuta il possesso della specializzazione su sostegno, conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, quindi tutti quei corsi in cui vi è stata una selezione a monte per la frequenza.

Tale voce permette di acquisire 5 punti in aggiunta a quelli della A.2.1.

Naturalmente saranno valutati allo stesso modo i titoli corrispondenti ai precedenti acquisiti all’estero riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Concorso straordinario: punteggio voce A.2 – Titolo di accesso docenti posto sostegno

