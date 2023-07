di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.7.2023.

Primo concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria, ecco le modalità di partecipazione alla procedura.

Concorso straordinario docenti scuola secondaria, il bando della procedura concorsuale annunciata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito lo scorso mese di aprile dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’estate anche se, per il momento, non si hanno conferme. La bozza del regolamento è stata già illustrata ai sindacati: potranno partecipare coloro che sono in possesso della laurea più l’abilitazione specifica per la classe di concorso, chi possiede la laurea di accesso alla classe di concorso più i 24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) e chi possiede il diploma ITP, per quanto riguarda i posti comuni; per i posti di sostegno, potranno partecipare i candidati che possiedono il titolo di specializzazione su sostegno. Anche chi ha conseguito un titolo di specializzazione all’estero potrà partecipare, a pieno titolo se già riconosciuto o con riserva se è stata presentata la domanda di riconoscimento del titolo.

Primo concorso straordinario docenti, per quante classi di concorso sarà possibile partecipare?

Come anticipato nei giorni scorsi, questo è il primo dei due bandi di concorso previsti. Il secondo bando di concorso interesserà coloro che possiedono gli stessi requisiti del primo bando oltre a coloro che possederanno, oltre al titolo di accesso, i 30 CFU conseguiti nei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. I vincitori dei due concorsi, ancora privi dell’abilitazione, dovranno completare il loro percorso formativo sottoscrivendo un contratto a tempo determinato con scadenza il 31 agosto: nei percorsi di formazione, conseguiranno i CFU necessari a raggiungere i 60 crediti che permetteranno di ottenere l’abilitazione.

Tornando al primo bando di concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria Orizzonte Scuola, ha spiegato per quanti classi di concorso ciascun candidato potrà partecipare. Dato che la procedura che sarà adottata ricalcherà quella del concorso ordinario, ciascun candidato potrà chiedere di partecipare sino ad un massimo di 4 procedure, per le quali, naturalmente, si dovrà essere in possesso del titolo di accesso. Pertanto, si potrà partecipare per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado, una c.d.c. della scuola secondaria di secondo grado, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado con titolo specifico e per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado con titolo specifico. Giova ricordare che ciascun candidato potrà partecipare al concorso straordinario per la scuola secondaria in un’unica regione.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso straordinario secondaria, per quante classi di concorso si potrà partecipare?

ultima modifica: da