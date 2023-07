Concorso straordinario Ter: chi può partecipare?

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 29.7.2023.

Chi può partecipare alla procedura per il concorso straordinario Ter? Un lettore chiede chiarimenti.

Una nostra lettrice ci chiede chiarimenti riguardo ai requisiti per partecipare al concorso straordinario ter. Ci scrive: “Salve, scrivo per avere maggiori chiarimenti riguardo il concorso straordinario ter. Ho una laurea specialistica in psicologia, ho conseguito i 24 cfu già durante il percorso universitario e ho integrato i cfu mancanti per la classe di concorso. Posso partecipare al concorso per conseguire l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado? Attendo Vostre”. Risponde al quesito il professor Carlo Manna della Gilda -Avezzano.

Concorso straordinario ter: la procedura

Notizia di ieri, fatta trapelare dai sindacati, è che la data di pubblicazione del concorso straordinario TER dovrebbe essere martedì 28 agosto 2023. A partire da questa data, il Ministero dell’Istruzione prevede di mettere a disposizione ben 30.000 posti. La nuova procedura concorsuale, destinata agli insegnanti precari con almeno tre anni di servizio e a coloro che sono in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022), prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio orale.

Concorso straordinario ter, riguarda tutte le classi di concorso?

La risposta a questa domanda è che il concorso straordinario ter non riguarderà tutte le classi di concorso. La procedura sarà autorizzata in base a quelli che saranno i numeri e le richieste per ciascuna c.d.c. Ciò significa che il concorso straordinario ter interesserà solamente le classi di concorso dove mancano i docenti abilitati. Al momento, però, non è possibile sapere con esattezza quali c.d.c. non saranno prese in considerazione nella procedura.

Le graduatorie non saranno integrate con gli idonei

Le graduatorie del concorso straordinario ter non saranno integrate con i candidati che risulteranno idonei, come avvenuto per gli ultimi concorsi ordinari. Tale integrazione, infatti, sarà presa in considerazione solamente in relazione ai posti oggetto di rinuncia. Si tratta di un’eccezione che mira solo a raggiungere il limite di posti banditi e interesserà solo i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Concorso straordinario Ter: chi può partecipare?

