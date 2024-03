di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 15.3.2024.

Quale spazio verrà riservato nel concorso straordinario ter al personale precario? Cerchiamo di chiarirlo in questo post, considerando che mentre stiamo scrivendo non è ancora uscito il bando.

La riserva dei posti chi riguarda?

Per avere certezze bisognerà aspettare l’uscita del bando, per ora possiamo dire che storicamente il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi cinque riguarda solo i precari che hanno lavorato nella scuola statale. Il ministro ha detto, in un’occasione che dovrebbero rientrare in questo criterio anche i docenti della scuola paritaria. Solo la pubblicazione del bando chiarirà la situazione. Io posso dire che, se volessi scommettere un euro su cosa succederà, punterei su una riserva che riguarderà solo i precari della scuola statale.

Come funzionerà la riserva?

Molto semplicemente, nella graduatoria dei vincitori, per ogni regione, almeno il 30% sarà rappresentato da docenti che hanno avuto accesso al concorso con il requisito dei tre anni di servizio. Ovviamente sarà composta da chi ha ottenuto almeno 7/10 allo scritto e all’orale. Se io ho tre anni di servizio, ma non superò una delle due prove del concorso, non potrò accedere alla graduatoria finale da cui saranno pescati i neoimmessi in ruolo del prossimo anno scolastico.

Concorso straordinario ter, il 30% dei posti saranno riservati a precari

ultima modifica: da