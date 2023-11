di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 7.11.2023.

Si aspetta la pubblicazione del benedetto bando sul concorso straordinario ter – che come vi abbiamo detto sarà una procedura ordinaria. Intanto circolano voci sulla bozza delle tabelle di valutazione. in questo post cercheremo di fare chiarezza su un punto: quanto verrà valutato il servizio, ovvero gli anni di precariato svolti?

Varrà solo il servizio specifico

Non ci sono differenze rispetto alle procedure del passato. Gli unici servizi che verranno valutati saranno quelli specifici, ovvero i periodi di lavoro prestati per la classe di concorso alla cui procedura parteciperò. I servizi svolti sul sostegno varranno solo per chi parteciperà al concorso sul sostegno (ricordiamo che per partecipare alla procedura in questo caso sarà necessario essere in possesso del titolo di specializzazione).

Quale punteggio?

Il punteggio attribuito ad un anno di servizio specifico dovrebbe passare dagli 1,25 ai due punti. Ricordiamo che per il concorso vale solo l’anno di servizio, non gli spezzoni, per cui sarà necessario aver svolto, in un anno scolastico, almeno 180 giorni oppure essere in servizio, senza alcuna interruzione, dal primo febbraio all’ultimo giorno di scuola più gli scrutini.

