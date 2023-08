dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.8.2023.

Secondo le ultime indiscrezioni il bando dello straordinario ter potrebbe partire il 28 agosto prossimo. Da questa data il MIM potrebbe mettere a disposizione circa 30mila posti. La procedura è riservata ai precari con almeno tre anni di servizio e a coloro che sono in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

La procedura dovrebbe includere una prova scritta e un colloquio orale.

Sarà riservato alla scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti vacanti dopo le immissioni in ruolo di quest’anno.

Il concorso straordinario ter non riguarderà tutte le classi di concorso, ma sarà autorizzato in base al numero e alle richieste per ciascuna classe, vale a dire che interesserà soltanto le classi di concorso sprovviste dei necessari docenti abilitati.

Requisiti

Per accedere ai posti comuni i candidati serve almeno uno tra i seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi. Occorrerà aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per cui si concorre.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) è sufficiente il solo diploma di scuola secondaria superiore. Per i posti di sostegno, infine, oltre ai precedenti requisiti i candidati devono possedere anche il titolo di specializzazione su sostegno.

Le fasi

La procedura sarà compost da due fasi.

una prova scritta: 50 quesiti a risposta multipla, con quattro possibili risposte per ciascuna domanda. I partecipanti avranno a disposizione 100 minuti.

una prova orale: 45 minuti di colloquio per presentare le proprie competenze pedagogiche, la capacità di comunicazione e di gestione delle situazioni didattiche.

I contenuti

Le prove verteranno su:

legislazione scolastica e riforme ordinamentali (sistema scolastico italiano, autonomia scolastica e organizzazione del sistema, stato giuridico del docente, governance delle istituzioni scolastiche)

teorie e metodologie della didattica (quali ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie)

sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti)

inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES) e dimensione europea della scuola

competenze in lingua inglese.

La prova scritta

I 50 quesiti della prova scritta saranno computer-based e così divisi:

10 quesiti di ambito pedagogico;

10 quesiti di ambito psicopedagogico, inclusi gli aspetti relativi all’inclusione;

20 quesiti di ambito metodologico didattico, incluso il tema della valutazione;

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Per i posti di sostegno sono previsti, invece, 40 quesiti a risposta multipla relative alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità. Il fine è valutare le conoscenze e le competenze dei candidati relativamente ai contenuti e alle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, all’inglese livello B2 e alle competenze digitali.

La prova scritta sarà di 100 minuti con un voto minimo sarà di 35/50 cioè di 70/100.

La prova orale

La prova orale per i posti comuni accerterà le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa e le competenze didattiche generali. In questa sede si valuterà anche la relativa capacità di progettazione didattica efficace con riferimento all’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolgerà una lezione simulata.

La prova orale per i posti di sostegno andrà invece a valutare la competenza dell’aspirante nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità. Nel corso della prova si svolgerà una lezione simulata.

La prova orale avrà una durata massima di 45 minuti e il voto minimo dovrà essere pari a 70/100.

