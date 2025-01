Congedo parentale: chiarimenti

Obiettivo scuola, 5.1.2025.

Legge di bilancio 2025. Congedo parentale il 2° e 3° mese retribuiti all’80% per chi conclude congedo di maternità dal 2025.

La legge di bilancio 2025, interviene nuovamente dopo la Legge di bilancio 2024, sul tema della retribuzione del congedo parentale.

Già lo scorso anno, infatti, la legge di bilancio 2024 aveva stabilito che:

La nuova legge di bilancio 2025 interviene stabilendo:

Il nuovo testo dell’art. 34 comma 1 del Testo Unico sulla maternità:

Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese, fino al sesteo anno di vita del bambino, fino all’80% della retribuzione. genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione..