USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 12.8.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile l’Avviso prot. 17438 del 12.08.2022, relativo alla pubblicazione dei contingenti provinciali dei posti da destinare alla procedura di conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 (procedura di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), distinti per tipologia di posto (sostegno) e ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Contingenti posti per ruoli da supplenze nel Veneto art. 59

ultima modifica: da