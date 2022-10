dal blog di Gianfranco Scialpi, 10.10.2022.

Contratto economico, lo stallo sindacale. Il Governo viene incontro alle parti sociali, proponendo una partita di giro di poco conto.

Contratto economico, lo stallo del sindacato

Contratto economico. Da mesi la trattativa era entrata in una fase di stallo. Fino a qualche giorno fa il governo offriva per il periodo 2019-21 un adeguamento pari al 4,22% (circa 102€ medi lordi). Il sindacato, ovviamente chiedeva maggiori risorse, tenendo conto anche dell’improvviso balzo in avanti dell’inflazione (9%).

Occorre tener presente che l’ultimo contratto (2018) è stato siglato dopo otto anni di congelamento per la crisi finanziaria del 2008-2009. Risultato: un adeguamento nominale del 3.48%, ma sostanzialemente inadeguato rispetto al periodo di blocco. Qui conta molto la percezione che gli insegnanti hanno della loro retribuzione. Nel rapporto Eurydice 2022 si legge: ” Anche se l’aumento percentuale totale può essere elevato, di solito sono necessari molti anni di servizio per raggiungere il massimo, e non è detto che tutti gli insegnanti raggiungano questo livello. In Italia, oltre alla progressione lenta, l’aumento dello stipendio è relativamente modesto rispetto ad altri paesi e gli insegnanti devono lavorare per 35 anni per raggiungere il massimo dello stipendio, che è circa il 50% in più dello stipendio iniziale. Questo evidenzia che la progressione retributiva non è solo una questione di quanto si guadagna, ma anche di quanto tempo ci vuole per progredire, e i politici potrebbero lavorare sulla struttura retributiva nel suo complesso tenendo conto di entrambe le dimensioni”.

L’aiuto del Governo al sindacato

Scrivevo qualche giorno fa che era molto difficile ottenere risorse fresche per il contratto economico. Questi giorni confermano l’ipotesi. Lo stanziamento di 300 milioni è una partita di giro. Scrive R. Palermo “Con la decisione di queste ore si è semplicemente decisa una diversa allocazione di soldi che erano già nella disponibilità del comparto, spostando 300 (o 340) milioni di euro dalla contrattazione di istituto al contratto nazionale”

La decisione palesa la chiara intenzione di sbloccare la trattativa, permettendo al sindacato di uscire dallo stallo e quindi di dichiararsi soddisfatto delle risorse interne al comparto scuola, messe a disposizione. Si tratta di 10-15 € che fanno salire l’ammontare a 115-117 € ca lordi (80 € medi netti). Ovviamente siamo molto lontani dalle richieste di qualche mese fa dei sindacati che chiedevano fino a 300 € di aumento.

Comunque ora la trattativa potrà riprendere. Ha dichiarato, infatti Antonio Naddeo (Presidente Aran): “Stiamo lavorando, quando arriverà l’integrazione dell’atto di indirizzo saremo pronti ad accelerare sulla parte economica” (Il Sole 24 Ore).Senza dimenticare il cambio di atteggiamento dei sindacati sintetizzato nel seguente annuncio: “Firmeremo un buon contratto!“, dimenticando però i fuochi d’artificio (annunci) di qualche mese fa.

.

.

.

.

.

.

.

Contratto economico, l’aiuto del governo al sindacato ultima modifica: da