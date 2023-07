di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 19.7.2023.

Con il rinnovo del CCNL scuola è previsto il pagamento di un emolumento una tantum dedicato al personale docente e ATA. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola è stato firmato, portando alcune piccole novità negli stipendi del personale ATA e docente. Abbiamo già mostrato le tabelle al lordo e al netto delle indennità fisse. Si tratta di piccole cifre, che comunque danno diritto anche agli arretrati a partire dal mese di gennaio 2023. Il nuovo contratto prevede anche una tantum per docenti e ATA. Un’altra piccola cifra.

L’una tantum per docenti e ATA

Alla pagina 91 dell’Ipotesi di contratto, troviamo l’articolo 75 che prevede un emolumento una tantum per docenti e personale ATA. Lì leggiamo: “Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2022-2023 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’Art. 72 (Effetti dei nuovi stipendi) di Euro 63,84 per i docenti e di Euro 44,11 per il personale ATA.

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2022 e non sia cessato anticipatamente. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time”. In base a quanto sopra, i supplenti brevi sono esclusi da questo emolumento.

Contratto scuola, a chi spetta una tantum 2023

