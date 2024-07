di Sergio Manzon, Tutto Lavoro 24, 28.7.204.

Gli importi netti.

In questi giorni il ministro Valditara sta facendo pressioni alle organizzazioni sindacali affinché si affrettino a firmare il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca scaduto il 31 dicembre 2021.

Ma cosa succede in caso di rinnovo per il triennio 2022-2024 per il la fine di quest’anno? Quanto sarà l’aumento? Che arretrati saranno liquidati al personale della Scuola?

In questo articolo ci dedicheremo alle aspettative economiche del personale docente.

Contratto Scuola, il calcolo degli arretrati è facile

Per effettuare il calcolo degli arretrati abbiamo preso in considerazione i seguenti dati:

per l’anno 2022 è stato previsto un aumento dello 0,5% delle retribuzioni.

per l’anno 2023 il governo Meloni non ha stanziato alcuna somma per il rinnovo del contratto;

per l’anno 2024 l’aumento delle retribuzioni è stato dello 3,75% rispetto al 2021.

Gli aumenti stipendiali sono stati dati sotto forma di anticipi che dovranno essre recuperati: indennità vacanza contrattuale e anticipo del contratto pari a 6,7 volte il valore dell’indennità vacanza contrattuale.

Gli aumenti a regime partiranno dal 2025 e saranno pari al 5,78% del valore degli stipendi alla data del 31 dicembre 2021.

Contratto Scuola: ecco la tabella di tre anni di arretrati per i docenti

In base alle premesse del paragrafo precedente, abbiamo simulato una possibile tabella degli arretrati per i docenti:

Le qualifiche del personale sono state divise in fasce di età dove, nella prima colonna, abbiamo inserito il lordo previdenziale alla data del 1° febbraio 2022.

L’aumento del 2022 è pari allo 0,5% del lordo previdenziale.

L’incremento del 2023 comprende quello del 2022 in quanto non è stato stanziato nulla nella legge di bilancio.

Nel 2024 l’incremento è pari a 6,7 l’indennità vacanza contrattuale.

Dal totale arretrati bisogna togliere il recupero dell’indennità vacanza contrattuale e gli anticipi erogati.

Arretrati da 18 a 30 euro netti per 3 anni

Poiché il Governo ha deciso di erogare unilateralmente l’anticipo degli incrementi contrattuali con l’anticipo IVC di dicembre 2023, è ovvio che gli stessi anticipi dovranno essere recuperati dopo la firma del contratto.

L’erogazione di arretrati irrisori difficilmente convincerà le organizzazioni sindacali alla firma del nuovo contratto.

Ovviamente, da un punto di vista aritmetico, si tratta del maggior incremento degli ultimi 10 anni ma, tenendo contro che molte misure che sostengono il potere di acquisto degli stipendi sono in scadenza al 31 dicembre come il bonus Meloni e la riduzione dell’aliquota irpef dal 25 al 23%, appare aritmeticamente evidente che il netto in tasca ai dipendenti della Scuola subirà, più che un incremento, una diminuzione.

Contratto scuola, ai docenti 3 anni di arretrati in caso di rinnovo

