Contratto scuola, è il giorno della verità

In tutto, si dovrà decidere sull’assegnazione al personale scolastico di più di 400 milioni di euro: i primi 85 milioni sono in realtà dei residui dei vecchi contratti, circa 220 milioni serviranno per la valorizzazione degli insegnanti; infine, c’è una quota forfettaria di 100 milioni, sui cui c’è già il via libera delle organizzazioni sindacali.

Una volta assegnati questi soldi, il personale avrà completato la parte economica del contratto di lavoro 2019/21, dopo il sì concordato alla fine del 2022 che portò ad oltre il 4% di aumento, pari in media a circa 100 euro lordi a dipendente per 13 stipendi l’anno; l’integrazione che dovrebbe arrivare con l’accordo di metà luglio 2023, porterà (probabilmente dopo l’estate) altri 20 euro medi (lordi) a lavoratore della scuola.

Una somma non certo adeguata, ma tanto ha saputo produrre il Parlamento e probabilmente in questa fase per i sindacati non sembra esserci altra via che fare di necessità virtù.

Il problema è che alcuni dei sei sindacati rappresentativi, anche tra i Confederali, potrebbe non accettare le condizioni poste dall’Aran: ma poiché non sottoscrivere un contratto collettivo nazionale comporta l’automatica esclusione dalle nuove trattative, per il Ccnl successivo (il 2022/24), non è da escludere che le organizzazioni scettiche sull’incremento concesso e sulle novità introdotte possano decidere di sottoscrivere comunque il contratto, ma apponendo una “sigla” in fondo al contratto stesso: una sorta di nota finale, nella quale apporre tutte le proprie perplessità e obiezioni rispetto a quanto approvato.