Contratto scuola, la bonaccia estiva interrotta dalle parole

Contratto scuola, l’estate 2022 e la bonaccia che circonda la scuola. Le parole al vento dei politici. Per un intervento serio occorre modificare il D.Lvo 29/93

Contratto scuola, la bonaccia estiva

Contratto scuola. In questo mese sono previsti altri due-incontri tra l’Aran e i sindacati. Le speranze di una firma solo sulla parte economica sono ridotte. Direi quasi nulle.

Dopo l’approvazione della legge 79/22 (reclutamento e formazione incentivata) la scuola è entrata in uno scenario dove nulla avverrà e si muoverà, se non prima di fine agosto.

La bonaccia è una condizione naturale della scuola. Durante l’anno pochi sono gli spifferi che spingono il sistema a collocarsi al centro dell’attenzione dei massmedia.

La situazione peggiora d’estate. E’ sempre stato così, escludendo l’estate 2020 e la seguente dove si discuteva di banchi a rotelle, protocolli anti covid…

Le parole della politica

Quindi l’estate 2022 sarà caratterizzata da molte dichiarazioni che non impegnano. Serviranno solo ad interrompere per una frazione di tempo irrisoria la calma piatta.

Il canovaccio è iniziato con R. Sasso (Lega) e L. Gallo (M5s). Entrambi denunciano l’adeguamento risicato derivante dalle decisioni delle Leggi di bilancio 2018-21. I due esponenti dimenticano che la loro parte politica ha votato i suddetti provvedimenti. Non nello stesso modo, in quanto il partito di M. Salvini era assente, nel Governo Conte 2.

Nessun provvedimento abrogativo del D.Lvo 29/93

Queste dichiarazioni e quelle che seguiranno metteranno in risalto lo scandalo dei pochi spiccioli riservati ai docenti. Nessuno (politici e sindacati) però si farà promotore di un superamento del D.Lvo 29/93 che stabilisce adeguamenti al tasso d’inflazione programmata. Se sarà avviato il processo di revisione (difficile) , questo riguarderà il contratto anch’esso scaduto 2022-24. Quindi i docenti non dovranno illudersi che le cose cambieranno con quello precedente. Essi otterranno solo l’adeguamento al tasso d’inflazione programmato, come sostenuto da sempre. In concreto 50 € netti e gli arretrati. E purtroppo i fatti finora mi hanno dato ragione.