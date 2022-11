di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 12.11.2022.

Le tabelle con gli aumenti del personale docente e la nuova retribuzione annua Tabella-A1-B1_DOCENTI_Ipotesi-ccnl-11-novembre-2022

.

.

E’ sicuramente positivo che i soldi già messi da parte per il rinnovo contrattuale siano stati utilizzati con nuovi (minimi) aumenti in bilancio, ma la strada per ridare dignità vera ai docenti è ancora lunga e, per molti versi, in salita. Ma un accordo del genere si poteva trovare ancora con il governo Draghi se non ci fosse stato un ministro come Bianchi.

In attesa di fare calcoli più precisi su dati certi un fatto è certo: l’allineamento delle pensioni al carovita, calcolato sulla perdita di acquisto delle retribuzioni e pensioni, prevede aumenti netti maggiori rispetto agli aumenti dichiarati nell’accordo sindacati-governo del giorno 11 novembre 2022.

Di seguito le simulazioni fate dal Corriere della Sera.

I commenti sono inutili…..



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contratto scuola, le tabelle con gli aumenti: i pensionati prendono di più ultima modifica: da