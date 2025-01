Anche l’ O.M 88/2024 , come le precedenti normative, prevede che nel corso dell’anno scolastico il punteggio dichiarato da ciascun aspirante in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle Gps debba essere controllato, per verificare se vi siano inesattezze. Si tratta di un adempimento di non poco conto perchè, in caso di errori, si potrebbe assistere anche alla decurtazione del punteggio stesso, con possibilità anche di assegnazione della supplenza ad altro aspirante. Ladeve essere fatta dalla segreteria scolastica dove l’aspirante lavora, con alcune precisazioni. Di seguito i dettagli.