inviata dal Coordinamento nazionale idonei concorso ordinario infanzia-primaria, 23.4.2022.

Il Coordinamento rappresenta, ad oggi, 8866 membri raggiunti in pochi giorni, che potenzialmente potrà arrivare ad un totale di circa 30000 interessati alla causa. Il coordinamento è presente in Facebook col nominativo : “Coordinamento Nazionale idonei concorso ordinario ” .

Facciamo il punto della situazione dei docenti partecipanti al concorso infanzia-primaria, bandito con DD n. 498 del 21/04/2020 che prevedeva, inizialmente, di assumere, oltre i posti banditi, un ulteriore 10% di docenti. Poi con Decreto Brunetta è stata tolta anche la possibilità del 10%.

Causa Covid-19 lo svolgimento del concorso è stato posticipato fino a Dicembre 2021 (scritto) e gli orali sono tuttora in corso (termineranno a fine Maggio). Nel frattempo si sono verificati i naturali pensionamenti di Settembre sia del 2020 che del 2021, oltre al prossimo Settembre 2022, creando una forte lievitazione dei posti disponibili in cui poter assumere docenti in ruolo. Ragion per cui chiediamo di essere assunti in base ai posti disponibili al prossimo Settembre e di creare una graduatoria di merito a scorrimento per gli idonei, dalla quale attingere. Gli idonei sono coloro che hanno superato sia lo scritto che l’orale ma che si ritroveranno in graduatoria oltre il numero di posti banditi nel 2020.

In molte regioni, come ad esempio in Veneto, l’eventuale graduatoria di merito addirittura nemmeno basterebbe per poter coprire tutti i posti resisi disponibili dopo i pensionamenti, infatti i posti banditi nel DD 498/2020 sono per la scuola primaria 639, ai quali vanno aggiunti i pensionamenti 2020 (774), quelli del 2021 (710) e quelli del prossimo settembre 2022 (543). Per un totale di 2027 pensionamenti. Il paradosso è che i partecipanti all’orale sono solo circa 1600, per cui tutti gli idonei potrebbero ottenere il ruolo essendo pari ad un numero sicuramente inferiore alla somma dei posti banditi (639) e ai 2027 posti resisi disponibili con i pensionamenti. Scelta politica che non solo consentirebbe il passaggio a tempo indeterminato di tutti gli idonei al concorso ma consentirebbe altresì di evitare un altro mega concorso e dare agli alunni i propri insegnanti effettivi già dal 1 Settembre garantendo la continuità.

Ci sembra un cavillo burocratico che, se non superato, non si potrebbe che considerare come un dispetto nei confronti dei docenti che hanno superato entrambe le prove previste e nei confronti di alunni e famiglie, oltre che verso il sistema scuola.

Coordinamento nazionale idonei concorso ordinario infanzia-primaria: cosa chiediamo

