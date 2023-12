Corsi di preparazione al concorso gratuiti per gli iscritti

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.12.2023.

La Gilda degli Insegnanti di Venezia ha attivato dei corsi di preparazione al al concorso insegnanti 2023.

I corsi sono in modalità on line, GRATUITI e riservati ai docenti iscritti alla Gilda degli insegnanti di Venezia.

Chi non è ancora iscritto alla Gilda degli Insegnanti di Venezia può farlo da questo link: ISCRIZIONE

Per informazioni o iscrizione al corso inviare un’e-mail a formazione@gildavenezia.it indicando a quale corso siete interessati ed allegando i seguenti documenti:

Scheda personale Modulo di iscrizione alla Gilda degli insegnanti (solo per chi non è già iscritto) Foto di un documento di identità (solo per chi non è già iscritto) Cedolino paga recente

Il Corso è finalizzato alla preparazione al Concorso straordinario TER. Il materiale presente sarà in continuo aggiornamento fino all’uscita del Bando.

Per usufruire del Corso si consiglia di seguire l’ordine delle cartelle. All’interno di ciascuna cartella sono presenti video e slide di sintesi, si consiglia di partire dalla consultazione dei video e delle relative slide per poi procedere alla consultazione degli approfondimenti in base al grado di scuola di appartenenza, agli interessi e ai bisogni personali.

Il Corso propone anche una simulazione di quiz a risposta multipla per esercitarsi su un “fac simile” della prova di concorso. Si consiglia di accedere alla simulazione dopo aver consultato il materiale della cartella “Strategie per affrontare la prova“.

La cartella “Normativa” raccoglie i documenti legislativi in formato integrale per una consultazione rapida durante lo studio.

In questo corso riflettiamo insieme su come migliorare la propria strategia d’insegnamento attraverso l’uso consapevole delle tecnologie e degli strumenti digitali per la didattica. Questo corso prevede 25 ore di impegno individuale e si compone di: materiali (video e cartacei) teorici

2 attività pratiche (discussione con i colleghi, consegna di un elaborato individuale)

1 test finale

Potete trovare qui altre informazioni:

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia

