Cosa potrebbe fare subito Valditara a costo zero

Certamente, le “buone prassi” per la scuola non possono prescindere da un approccio diverso e da una buona iniezione di investimenti nel settore.

Ci sono però alcune cose che potrebbero farsi da subito, senza aggravio di costi per lo Stato, ma che rappresenterebbero un piccolo segnale di voler perseguire un rapporto diverso con i docenti.

Prima di tutto le scuse

Preliminarmente, se fossi il Ministro, mi scuserei pubblicamente con le migliaia di docenti precari finora lasciati senza stipendio, i quali non hanno nemmeno potuto fare i regali di Natale ai loro bambini.

Sembra che la situazione si sia ormai sbloccata, ma le pubbliche scuse mi sembrano doverose.

La procedura per l’assegnazione delle supplenze

Le ingiustizie prodotte dall’algoritmo sono state più volte denunciate su questa testata, sui social e su tutte le pubblicazioni di settore.

Se proprio non si vuole tornare alle convocazioni in presenza (che a parere di chi scrive sarebbero la cosa migliore), quanto meno prevedere che i docenti possano presentare le domande sulla base di un quadro completo delle disponibilità (e non al buio, come avviene attualmente).

Inoltre, che in caso di assegnazione di uno “spezzone”, il sistema sia tarato in modo tale da consentire al docente interessato di continuare a partecipare alle operazioni fino al completamento della cattedra.

La validazione delle domande

Com’è noto, all’atto del conferimento della supplenza, la scuola provvede al controllo dei titoli e dei punteggi, controllo che secondo le disposizioni ministeriali dovrebbe avvenire “tempestivamente”.