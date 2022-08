dalla Gilda degli insegnanti, 4.8.2022.

Secondo gli esperti, aprire le finestre rappresenta il metodo di ventilazione più efficace per migliorare la qualità dell’aria.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto il Dpcm che adotta le Linee guida per l’aerazione degli ambienti scolastici ai fini della prevenzione del contagio Covid.

Nel documento gli esperti consigliano vivamente di utilizzare in via prioritaria il sistema di ventilazione naturale, cioè di favorire il ricambio d’aria nelle aule scolastiche attraverso l’apertura delle finestre, prima di ricorrere ai sistemi di ventilazione meccanica.

Nel decreto si legge che l’utilizzo dei sistemi di aerazione meccanica “è di giovamento solo se comporta un miglioramento dell’aria indoor. È possibile, ad esempio, che la semplice ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre possa migliorare sensibilmente la qualità dell’aria, favorendo la diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati all’interno (es. da materiali, arredi e finiture, attrezzatture didattiche, prodotti per la pulizia, ecc.), sia di virus e batteri rilasciati dagli occupanti”.

“In altre parole, si raccomanda che l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata”.

In allegato il testo del Dpcm.