La Tecnica della scuola, 1.4.2021.

“Abbiamo una guardia abbassata in questo momento. La variante inglese si trasmette con grande efficienza tra bambini e la scuola rimane un serbatoio importante”. Questo il pensiero ad ‘Agorà’ su Rai 3 di Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

Per Galli, in contesti come la scuola, bisognerebbe mettere in piedi programmi per lo screening e provare a vedere se funzionano i test salivari.

Galli non vuole essere tacciato di pessimismo ma crede che bisognerà vedere l’impatto di questi giorni e cosa succederà dopo Pasqua perchè il mese di aprile sarà cruciale. E poi c’è da analizzare l’efficienza della macchina vaccinale. Secondo Galli “non è un caso che gli inglesi abbiano chiuso le scuole quando intensificavano i vaccini e i francesi siano tornati indietro sulla scelta”.

