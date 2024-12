“La morte di Davide Benetti, giovane collega, deceduto a seguito del crollo di un balcone settecentesco a Ferrara durante un viaggio di istruzione, pone l’attenzione sulle tante morti sul lavoro che continuano a ripetersi quotidianamente”: così in una nota il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana.

“Ci deve inoltre far riflettere – aggiunge Castellana – anche su come uscite didattiche e viaggi d’istruzione che, ricordiamolo, non vengono retribuiti e sono puro volontariato, mettano gli insegnanti di fronte a enormi responsabilità e grandissimi rischi. Non posso che esprimere la mia sofferenza e la vicinanza di tutta la Federazione Gilda Unams difronte a questo lutto” conclude.

Crollo in gita, muore docente. Castellana (Gilda): “Insegnanti non pagati e messi di fronte a enormi rischi”

