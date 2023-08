Obiettivo scuola, 4.8.2023.

Decreto PA Bis: Insegnanti di Religione Cattolica: 30% dei posti al concorso ordinario e 70% alla procedura straordinaria.

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il Decreto legge n. 75/23 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

In merito all’insegnamento della religione cattolica (IRC), il decreto apporta delle modifiche per quanto concernela percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria.

In particolare:

viene ridotta dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso ordinario che il Ministero dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023;

.

per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il che il Ministero dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; viene aumentata dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Secondo la relazione tecnica di accompagnamento l’intervento in esame sarebbe «neutro dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale si interviene esclusivamente per rideterminare la ripartizione dei posti fra le due procedure.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Decreto PA Bis, i posti del concorso per gli insegnanti IRC

ultima modifica: da