Per effetto della Legge di Bilancio 2023, dal prossimo anno scolastico 2024/25 molte scuole subiranno gli effetti del dimensionamento scolastico, perderanno la propria autonomia e confluiranno in istituti vicini, che al momento detengono un maggior numero di alunni iscritti. Molte sono le preoccupazioni e le domande che i docenti delle scuole prossimamente dimensionate si pongono: per questo motivo in più articoli stiamo affrontando la questione. Ritorniamo sull’argomento, cercando di capire come si formeranno le nuove graduatorie interne di istituto.

Normativa di riferimento

In primo luogo, ricordiamo che le graduatorie interne sono indispensabili per la definizione dell’organico dell’autonomia e ogni scuola ha il compito di stilarli per individuare gli eventuali docenti perdenti posto. L’articolo 18 del CCNI 2022/25 (che, come sappiamo, sarà rivisto in base ad alcune novità che lo stesso dovrà recepire, come ad esempio il punteggio aggiuntivo per i docenti tutor e orientatore), indica le possibili operazioni di dimensionamento scolastico:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado

D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche

E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

Come si formano le graduatorie interne in caso di dimensionamento scolastico

In base alle suddette disposizioni, in caso di dimensionamento scolastico si potranno verificare le seguenti situazioni:

due o più scuole del medesimo ordine e grado , operanti nello stesso comune: si formerà un unico organico dell’autonomia e i docenti titolari di tali istituti confluiscono in un’unica graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto; due o più istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado : non si formerà un unico organico dell’autonomia (in quanto le scuole appartengono appunto a diversi gradi istruzione) e gli insegnanti titolari nel nuovo istituto sono inclusi in graduatorie distinte (per grado, tipologia di posto e classe di concorso), ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Nel caso indicato dalla Lettera C, i docenti della scuola soppressa sono graduati in un’unica graduatoria redatta per singola classe di concorso/posto e comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento. L’ATP di riferimento individuerà i docenti sovrannumerari sulla base della nuova graduatoria costituita in base ai posti complessivi scaturiti dalla somma degli organici degli istituti coinvolti.

