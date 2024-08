La Voce della scuola, 7.8.2024.

A seguito del parere favorevole espresso dagli organi di controllo, l’ANP ha partecipato oggi, 7 agosto 2024, presso la sede dell’ARAN, all’ incontro indetto per la sottoscrizione definitiva del CCNL dell’Area dirigenziale “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019-2021 la cui ipotesi era stata firmata lo scorso 13 marzo come da noi allora comunicato.

In tale occasione avevamo già commentato positivamente il testo dell’ipotesi, evidenziando gli aumenti di stipendio ottenuti e analizzando i notevoli miglioramenti introdotti.

Ma veniamo agli aumenti, riconosciuti dal 01/01/2019 a tutti i dirigenti scolastici in servizio, compresi quelli collocati a riposo dopo tale data:

Dal 01/01/2019: aumento di € 84,00 mensili sullo stipendio tabellare

Rideterminato dal 01/01/2020 in € 130,00 mensili

Rideterminato dal 01/01/2021 in € 135,00 mensili

A questi aumenti si aggiunge, dal 01/01/2021, l’aumento di € 60,00 mensili della parte fissa della retribuzione di posizione. Complessivamente, l’aumento a regime, dal 01/01/2021, è dunque pari a € 195,00 mensili, per tredici mensilità. A regime, gli aumenti sono identici per tutti i dirigenti appartenenti all’Area (dirigenti scolastici, delle Università, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Enti di ricerca e dell’ASI) e sono identici a quelli ottenuti dai dirigenti dell’Area delle Funzioni centrali (ovvero, i dirigenti dei Ministeri).

I valori annui sono, pertanto, così rideterminati:

Lo stipendio tabellare aumenta da € 45.260,73 a € 47.015,73

La parte fissa della retribuzione di posizione aumenta da € 12.565,11 a € 13.345,11

Per effetto di questi aumenti, comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale, i dirigenti dell’Area in servizio dal 01/01/2019 a oggi riceveranno arretrati per € 10.270,35 lordi, corrispondenti a circa € 6.000,00 netti (valori calcolati per il periodo da gennaio 2019 a agosto 2024; l’importo preciso dipende dall’aliquota IRPEF media applicata per gli arretrati riferiti agli anni precedenti quello in corso).

Ma i miglioramenti retributivi non sono finiti qui. Il FUN è incrementato di quasi 10 milioni di euro a decorrere dal 01/01/2021. Tutta la parte del FUN non utilizzata per l’incremento della parte fissa, che ammonta a circa 4 milioni di euro l’anno dal 2021, sarà riversata nel CCNI e consentirà aumenti della parte variabile della retribuzione di posizione e di risultato.

Aumenti corrispondenti della parte variabile, parametrati sui rispettivi monte-salari, saranno riconosciuti anche per la parte variabile degli altri dirigenti appartenenti all’Area e si rifletteranno nella stipula dei prossimi contratti integrativi.

Per quanto riguarda la parte normativa, il testo definitivo è quasi identico a quello dell’ipotesi, a parte la correzione di alcuni errori materiali. L’unica modifica degna di nota riguarda la “carriera alias” il cui testo, come già avvenuto per l’Area dirigenziale delle Funzioni locali, è stato ritoccato, a quanto pare per l’incertezza dell’ipotesi sui tempi di introduzione di tale diritto. È stato comunque confermato che i dirigenti che abbiano ottenuto il riconoscimento giudiziario di un genere diverso potranno accedere alla “carriera alias” nelle more della correzione anagrafica.

Restano le seguenti importanti innovazioni:

l’introduzione del “lavoro agile” per tutti i dirigenti dell’Area, importante passo avanti nella tutela dell’equilibrio fra vita familiare e attività lavorativa; a tale riguardo, l’ANP chiederà al Ministero di fornire agli USR tempestive indicazioni per favorire la fruizione omogenea di tale istituto sul territorio nazionale

il raddoppio dell’aliquota di posti disponibili per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici e la piena esigibilità di tale quota. L’ANP ritiene, comunque, che tale norma vada inquadrata in una situazione ordinaria mentre i diritti dei colleghi all’avvicinamento alla propria famiglia devono essere tutelati, anche nei prossimi anni, con provvedimenti di natura straordinaria che assicurino la disponibilità del 100% dei posti

la modifica al sistema delle sanzioni disciplinari che elimina la possibilità di licenziamento in caso di recidiva per infrazioni di modesta entità, con la cessazione di ogni effetto una volta decorso un biennio dall’irrogazione delle sanzioni

il riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – per i dirigenti scolastici in servizio all’estero

l’introduzione, per tutti i dirigenti dell’Area della figura del “dirigente mentore” che permetterà un più efficace scambio delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte dei dirigenti già in servizio con il personale dirigente neoassunto.

.

.

.

.

.

.

.

Dirigenti Scolastici: sottoscritto il nuovo CCNL. ANP: ora il middle management…

ultima modifica: da