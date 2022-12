di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 18.12.2022.

Immissioni in ruolo da I fascia GPS, il decreto del Ministero dell’Istruzione prevede l’accorpamento fra regioni per la prova finale.

Assunzioni da prima fascia GPS, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati in merito all’informativa riguardante il decreto (in via di definizione) relativo alla prova disciplinare conclusiva. Secondo la bozza presentata dall’Amministrazione centrale, infatti, per la prova disciplinare finale si prevede l’accorpamento in un’unica sede dei candidati provenienti da diverse regioni.

Come riferisce una nota informativa pubblicata da Cisl Scuola, il Ministero dell’Istruzione vorrebbe raggiungere, in tal modo, un duplice obiettivo: da una parte il contenimento dei costi, dall’altra risolvere il problema della costituzione delle commissioni, dato che molto spesso risulta complicato reperire i commissari.

Il problema è che, in questo modo, i docenti interessati saranno costretti a sobbarcarsi degli spostamenti molto lunghi. Il problema riguarda soprattutto i docenti assunti su posto comune: infatti, nonostante quest’anno le assunzioni abbiano riguardato solamente il sostegno, sono ancora molti i docenti assunti l’anno scorso che devono ancora svolgere la prova disciplinare in quanto hanno provveduto a rinviare per legittimi motivi il periodo di formazione e prova. Per i docenti assunti sul sostegno nell’anno scolastico 2022/23 gli accorpamenti di aspiranti su diversa regione sono previsti nel caso in cui non si dovesse raggiungere, in una stessa regione, il numero di 150 docenti.

I sindacati parlano di ‘accanimento valutativo‘ del tutto inutile che, tra l’altro, comporta difficoltà notevoli da parte dell’Amministrazione centrale dal punto di vista organizzativo.

A questo proposito è stata fatta una proposta in merito ad un emendamentofinalizzato al ‘riassorbimento’ della prova finale degli assunti ex comma 4 nel test finale già previsto dal DL 36, riguardante la riforma del reclutamento. Nel caso in cui tale modifica non fosse possibile, si chiede che venga prevista, anche quest’anno, la possibilità di sostenere la prova in modalità telematica per coloro che saranno assegnati a commissione di valutazione in regione diversa.

L’Amministrazione, a tal proposito, provvederà a dare risposta quanto prima.

