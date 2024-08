L’Ufficio I – UAT di Venezia, per evitare assegnazioni di supplenze a cui non sono interessati ma che possono danneggiare colleghi, invita i docenti, inseriti nelle GPS della provincia di Venezia che abbiano presentato l’istanza INS in oggetto, e che si trovino in una delle situazioni sottoelencate, a ritirare la propria istanza.

Docenti destinatari di nomina a tempo determinato su posto sostegno nell’anno scolastico 2023/24 finalizzata al reclutamento, ai sensi della procedura straordinaria di cui all’art.5 del decreto legge n. 44/2023 e immessi in ruolo con effetti dal 1° Settembre 2024 .

Questi possono infatti ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato i n altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove ha svolto il percorso annuale di formazione e prova.

.

nell’anno scolastico 2023/24 finalizzata al reclutamento, ai sensi della procedura straordinaria di cui all’art.5 del decreto legge n. 44/2023 e . Questi possono infatti ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato i di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove ha svolto il percorso annuale di formazione e prova. Docenti con contratto a tempo indeterminato da Graduatoria di Merito o da GAE per l’anno scolastico 2024/25.

Questi insegnanti, salvo rinuncia alla proposta di nomina a tempo indeterminato avente effetti dal 1° settembre 2024, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.M. 138/23 assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato .

.

per l’anno scolastico 2024/25. Questi insegnanti, salvo rinuncia alla proposta di nomina a tempo indeterminato avente effetti dal 1° settembre 2024, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.M. 138/23 assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. . Docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo (prima fascia sostegno GPS) che, intendano accettare la sede assegnata e che dovranno svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/25.

I docenti appartenenti alle tre suddette categorie non possono, infatti, avvalersi di quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 2019/21.

Il ritiro della domanda dovrà essere effettuato sia per la medesima tipologia e/o classe di concorso della immissione in ruolo/nomina a tempo determinato destinata al ruolo, che per tutte le altre tipologie e classi di concorso diverse per le quali sia stata presentata la domanda per il conferimento della supplenza.

Sono inoltre invitati a ritirare l’istanza presentata ai fini del conferimento delle supplenze al 31 agosto e/o al 30 giugno i docenti che si trovino nell’impossibilità di accettare incarichi o non siano più interessati alle nomine per le supplenze da GPS per l’a.s. 2024-2025.

Il ritiro dell’istanza dovrà avvenire sulla piattaforma INS, seguendo la procedura indicata nella “Guida operativa per la compilazione dell’istanza 2024-25” (allegata al presente avviso) entro e non oltre mercoledì 4 settembre 2024.

In via subordinata, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma informatica, la comunicazione di ritiro della domanda e/o la rinuncia agli incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2024/25, potrà essere inoltrata entro lo stesso termine del 4 settembre 2024 all’indirizzo di posta certificata uspve@postacert.istruzione.it (solo da un indirizzo di posta certificata personalmente intestata al docente mittente), oppure all’indirizzo peo usp.ve@istruzione.it con comunicazione regolarmente firmata personalmente dall’interessato, accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento.