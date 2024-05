Informazione scuola, 16.5.2024.

Il sottosegretario all’Istruzione Frassinetti ha fornito importanti aggiornamenti sul prossimo reclutamento docenti e sui percorsi abilitanti.

Il nuovo concorso 2024 per docenti entro fine anno: una corsa contro il tempo per gli abilitanti.

La riforma del reclutamento dei docenti prosegue secondo i tempi dettati dal PNRR, ma solleva dubbi tra gli interessati. Nell’interrogazione alla Camera, la sottosegretaria Frassinetti ha confermato che i percorsi di abilitazione si concluderanno entro novembre-dicembre 2024. Questo impatterà direttamente sul concorso previsto per lo stesso periodo.

Un elemento critico riguarda l’esclusione dell’iscrizione con riserva alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2023/24 per chi intende partecipare ai percorsi abilitanti. Inizialmente era stata prevista, ma l’ultima bozza ministeriale sembra superarla.

Questo escluderebbe dalla I fascia Gps, e quindi dalle nomine, gli aspiranti che devono ancora abilitarsi. La loro unica chance sarebbe il concorso straordinario di fine anno che, tuttavia, lascerebbe poco tempo per prepararsi dopo i percorsi abilitanti.

Secondo alcuni si creerebbe un grave svantaggio per chi intende seguire le nuove procedure abilitanti. Il rischio è di non garantire la piena attuazione delle misure previste dal PNRR per il reclutamento nella scuola.

Docenti esclusi dalle Gps 2023/24 potranno puntare sul nuovo concorso di novembre 2024

