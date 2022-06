di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 27.6.2022.

A decorrere dall’a.s. 2020/21, ai docenti di tutti i gradi neoimmessi in ruolo si applica la disposizione di cui all’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94.

Cosa dice la norma

“L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Da quali graduatoria i neoimmessi in ruolo verrano cancellati

E quindi, i neoimmessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo, verranno cancellati da:

graduatorie di merito dei concorsi straordinari

graduatorie di merito di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo

GAE

GPS

Graduatorie di istituto

I docenti potranno restare solo nelle graduatorie di merito di concorsi per classi diverse a quella del ruolo.

