Nel Toolkit del sito Indire dedicato all’anno di formazione e prova per i docenti neo-assunti sono disponibili nuovi materiali relativi agli strumenti di accompagnamento del percorso di formazione dei docenti neoassunti condivisi dagli Uffici scolastici regionali ed elaborati in collaborazione con le scuole polo per la formazione e le istituzioni scolastiche della regione.

Si tratta – è bene precisarlo – di materiali facoltativi di supporto e non di modelli obbligatori; spesso infatti le scuole predispongono un’apposita modulistica cui fare riferimento.

Tra gli ultimi documenti pubblicati, i Modelli di Patto per lo sviluppo professionale e Modello di calendario registro attività peer to peer.

Come accedere all’ambiente on-line

Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Alla prima autenticazione, verrà richiesto di accettare l’informativa sul trattamento dei dati. Dopodiché sarà possibile completare la profilatura. Completato il primo accesso, con le autenticazioni successive si accederà direttamente all’ambiente online.

Docenti neo-assunti, nuovi strumenti di accompagnamento per l'anno di formazione e prova

