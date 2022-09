di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 12.9.2022.

Docenti neo immessi in ruolo e richiesta part time: l’AT di Roma ha provveduto a pubblicare la Nota N. 28605.

Docenti neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, l’Ufficio Scolastico di Roma ha pubblicato la Nota N. 28605 del 7 settembre 2022, avente come oggetto ‘richieste di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2022/20223 dei docenti neo – immessi in ruolo’.

Docenti neo immessi in ruolo e richiesta part time: la Nota dell’AT Roma N. 28605

Nella Nota viene ribadito come la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rientro a tempo pieno possono essere richiesti dal personale docente, per l’anno scolastico successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/02/1998.Tuttavia, viene fatta eccezione per il personale neo immesso in ruolo al quale è consentito di proporre istanza di trasformazione successivamente al termine normativamente previsto.

L’AT di Roma, a questo proposito, comunica che per tutte le classi di concorso della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di questa provincia non è stato superato il contingente di posti da destinare alla predetta trasformazione (25% della dotazione organica), ad eccezione di quelle evidenziate in rosso nel file che si allega alla presente nota.

Vorranno, pertanto, le SS.LL. procedere all’esame delle domande di concessione del part time dei neo immessi in ruolo, dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati con le esigenze organizzative e trattenerle agli atti della Scuola, procedendo poi all’acquisizione al SIDI utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Una volta acquisita la domanda al sistema informativo, le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto ed a questo AT per consentire l’acquisizione delle ore di part time al SIDI.

Pare opportuno precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto dalla RTS solo se è stato previamente inviato alla RTS il contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo). L’Ufficio Scolastico ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall’ O.M. n. del 13/02/1998.

L’AT di Roma invita, inoltre, a voler porre la massima attenzione nel non trasmettere alla R.T.S. provvedimenti di reintegro a tempo pieno o recanti rettifiche dell’orario di part time prima della scadenza del periodo minimo previsto, se non preventivamente autorizzati in occasione del provvedimento annuale relativo al part time.

Particolare attenzione va posta in ordine alle richieste di part time per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato al quale la predetta trasformazione può essere concessa, così come previsto dall’art 25 del CCNL 2006 – 2009, sempre se la richiesta risulta compatibile con le esigenze organizzative. In tale circostanza il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà scadenza, in ogni caso, al 30 di giugno dell’anno successivo.

NOTA

.

.

.

.

.

.

.

.

.