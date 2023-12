di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 4.12.2023.

Docenti neoassunti a.s. 2023/24, si può accedere alla piattaforma per le attività dell’anno di formazione e prova.

Qualche giorno fa avevamo dato notizia dell’apertura dell’ambiente online Neoassunti di Indire per l’edizione relativa all’anno scolastico 2023/2024.

Da oggi, 4 dicembre, è possibile effettuare il login per accedere alle funzionalità previste.

Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico, questo ambiente accompagnerà i neoassunti nel sistematizzare e consolidare tutte le tappe del percorso di formazione e prova.

Come si accede?

Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Quali strumenti sono disponibili?

Nella piattaforma è disponibile una sezione Toolkit, pensata per fornire indicazioni e strumenti utili per la formazione proposti da Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti. Questa sezione sarà costantemente arricchita nel corso dell’anno.

In particolare è disponibile un modello di Bilancio iniziale.

È previsto un ambiente per i tutor?

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2024.

