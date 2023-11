di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 9.11.2023.

Docenti neoassunti, 20 ore per la formazione on-line.

La nota 65741 del 7 novembre 2023 contiene le indicazioni per il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo per l’a.s. 2023/24, lasciando sostanzialmente inalterato l’impianto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 50 ore, resta dunque articolato in 4 distinte fasi:

incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive massime laboratori formativi: 12 ore peer to peer ed osservazione in classe: 12 ore formazione on line: 20 ore.

Formazione on line sulla piattaforma INDIRE

Per quanto riguarda il punto 4, l’apertura dell’ambiente on line, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di novembre 2023.

Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo.

Non conosciamo ancora i contenuti della piattaforma e gli strumenti che saranno messi a disposizione. Resterà probabilmente confermata la sezione Toolkit, con modelli utili quali il Bilancio Iniziale, il Bilancio Finale, il Curriculum Formativo, il Patto per lo sviluppo profesisonale…

La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione, ricordiamo, sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

Docenti neoassunti: la piattaforma INDIRE aprirà a breve

