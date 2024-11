Docenti Tutor e Orientatori: firmato il decreto

Indice

Un impegno per una scuola più inclusiva

Con l’introduzione dei tutor e degli orientatori, il Ministero punta a creare una scuola che risponda alle esigenze specifiche di ogni studente. Secondo Valditara, queste figure sono essenziali per una didattica più personalizzata, capace di valorizzare i talenti di chi eccelle e di sostenere chi si trova in difficoltà.

“Questa non è una scelta simbolica, ma un investimento strategico per non lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato il Ministro. L’obiettivo è chiaro: superare le disuguaglianze e aiutare i giovani a fare scelte consapevoli per il proprio futuro scolastico e lavorativo.

Tutor e orientatori: ruoli complementari

I tutor e gli orientatori svolgono compiti diversi ma strettamente collegati.

Il docente tutor : lavora a stretto contatto con gli insegnanti della classe per creare percorsi di apprendimento personalizzati. Si occupa di supportare gli studenti in difficoltà e di stimolare quelli con potenzialità particolari.

: lavora a stretto contatto con gli insegnanti della classe per creare percorsi di apprendimento personalizzati. Si occupa di supportare gli studenti in difficoltà e di stimolare quelli con potenzialità particolari. Il docente orientatore: aiuta gli studenti a scoprire i propri talenti e a scegliere il percorso scolastico o professionale più adatto alle loro ambizioni e capacità, offrendo una guida concreta per il futuro.

Questi ruoli mirano a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo al contempo il successo formativo per tutti.

Un finanziamento ridotto e non uniforme

A un primo sguardo, i 267 milioni di euro sembrano una cifra importante, ma rappresentano in realtà un passo indietro rispetto all’anno precedente. La composizione del fondo evidenzia una significativa riduzione delle risorse nazionali, scese da 150 milioni a soli 84 milioni. La maggior parte del finanziamento, pari a 183 milioni, proviene dal Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola” 2014-2020.

Questo crea un problema rilevante: i fondi POC non sono accessibili in maniera generalizzata ma soltanto a condizioni specifiche, sia territoriali che relative al singolo allievo.

I compensi per i docenti

Per chi assumerà i ruoli di tutor e orientatore, sono previsti compensi differenziati:

Docenti orientatori : un compenso fisso di 1.500 euro lordi annui.

.

: un compenso fisso di 1.500 euro lordi annui. Docenti tutor: un compenso base che varia tra 1.589,68 e 2.725,16 euro lordi annui, a cui si aggiunge una parte variabile. Quest’ultima è legata alle ore aggiuntive dedicate al supporto di studenti con esigenze specifiche e può portare il totale fino a circa 5.000 euro annui.

Nonostante queste cifre possano sembrare incoraggianti, il loro accesso dipende strettamente dalla disponibilità dei fondi POC nelle regioni di appartenenza, limitando il pieno sviluppo di queste figure in alcune aree del Paese.

Un progetto ambizioso, ma con sfide da affrontare

L’istituzione dei tutor e degli orientatori rappresenta senza dubbio un passo avanti per rendere la scuola italiana più inclusiva e moderna. Tuttavia, il sistema di finanziamento attuale solleva dubbi sull’equità e sull’efficacia della misura.

Con una distribuzione più uniforme delle risorse e un maggiore impegno per garantire che ogni scuola possa beneficiare di questi fondi, il progetto potrebbe davvero fare la differenza per migliaia di studenti. Per ora, resta una sfida aperta, con l’auspicio che i prossimi interventi possano colmare le disparità ancora esistenti.

