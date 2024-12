Concorso scuola PNRR 2 ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda.

Concorsi docenti: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i BANDI DDG n. 3059/2024 per la scuola secondaria e DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria. La data di scadenza per la presentazione della domanda, per entrambi i bandi, è fissata al 30 dicembre ore 23:59.

A cosa fare attenzione nella compilazione della domanda?

La domanda ricalca quella del concorso 2023, quindi è piuttosto intuitiva. Tuttavia, è fondamentale prestare molta attenzione ai dettagli. Una volta inoltrata la domanda, vi arriverà un PDF: ricontrollatelo in modo minuzioso, soprattutto per verificare che i periodi di servizio e le classi di concorso dichiarate siano corretti. Se ci sono errori, è possibile annullare l’inoltro e correggerli, ma solo prima della scadenza.

Per chi accede al concorso per le classi di concorso della secondaria (non ITP), è importante valutare attentamente il titolo di accesso. Se si possiede sia l’abilitazione sia un altro titolo, come la laurea con i 24 CFU o la laurea e tre anni di servizio, conviene confrontare i punteggi nella tabella di valutazione dei titoli. Spesso, la laurea con 24 CFU o con i tre anni di servizio potrebbe dare un punteggio maggiore rispetto all’abilitazione, soprattutto se quest’ultima ha un voto inferiore a 75/100, che in quel caso non attribuisce punti come titolo di accesso.

Chi ha passato il primo concorso PNRR per una classe di concorso, può ottenere 12,5 punti extra se ora si candida per la stessa classe di concorso?

Sì, chi ha superato il concorso ordinario PNRR e risulta nelle graduatorie di merito può dichiarare il superamento come titolo culturale aggiuntivo, purché le graduatorie di merito siano state pubblicate. Tuttavia, i 12,5 punti vengono riconosciuti solo se il nuovo concorso riguarda la stessa classe di concorso o tipologia di posto. Non è possibile ottenere questi punti per una classe di concorso differente.

Come si indica l’abilitazione da 30 CFU nella domanda e si possono far valutare sia la laurea che l’abilitazione?

Purtroppo non si possono far valutare sia la laurea che l’abilitazione. Il sistema e le tabelle considerano solo il titolo dichiarato come titolo d’accesso. Per questo motivo, conviene fare un confronto tra il punteggio attribuito alla laurea (rapportato in centesimi) e quello attribuito all’abilitazione per capire quale dei due offre un punteggio maggiore.

Se inserisco una classe di concorso con laurea e titolo di servizio, e poi ne aggiungo un’altra con laurea e 24 CFU, i servizi già dichiarati vengono cancellati?

No, i servizi dichiarati non vengono cancellati, ma potrebbero non essere valutati per entrambe le classi di concorso. Questo perché il punteggio del servizio è calcolato in modo specifico per la classe di concorso per cui è stato prestato. Prova comunque a dare l’ok al sistema e controlla la domanda dopo l’inoltro per verificare che tutto sia a posto.

Conviene partecipare al concorso in una regione con più posti?

Partecipare in una regione con più posti può aumentare le probabilità di superare la prova scritta, poiché accedono agli orali tre volte i candidati rispetto ai posti disponibili. Tuttavia, queste regioni attirano anche un maggior numero di partecipanti. La scelta è soggettiva e dipende anche dalla possibilità di trasferirsi nella regione scelta in caso di vincita del concorso.

Ho allegato l’attestazione del pagamento invece della ricevuta. Ha uguale valenza legale?

Non è sicuro che l’attestazione del pagamento abbia la stessa valenza legale della ricevuta. Per essere certo di non avere problemi, ti consiglio di annullare l’inoltro e caricare il documento corretto (la ricevuta). Sei ancora in tempo per farlo, quindi non rischiare di lasciare un errore nella domanda.

Se sono idoneo al precedente concorso, dove inserisco questo titolo nella domanda del PNRR 2?

Devi inserire l’idoneità nella sezione B4.1 per la secondaria di secondo grado. Questo vale per chi ha superato tutte le prove del precedente concorso ed è stato inserito nelle graduatorie di merito.

Il sistema mi chiede obbligatoriamente di compilare la sezione “posto sostegno”, ma non ho la specializzazione. Come mai?

Questo non è normale. Probabilmente c’è stato un errore nella compilazione iniziale della domanda. Ti consiglio di verificare la sezione e, se il problema persiste, rivolgiti a un ente sindacale (ad esempio ANIF) per assistenza nella correzione.

Ho conseguito l’abilitazione frequentando un corso da 30 CFU (ex articolo 13), ma non ritrovo questa opzione nel menu a tendina della piattaforma. Come posso dichiararla?

La piattaforma è stata aggiornata e, da sabato scorso, la voce per il percorso da 30 CFU dovrebbe essere disponibile. Controlla nuovamente nella tendina. Se ancora non trovi l’opzione, specifica se stai caricando la domanda per una classe di concorso di tipo A (secondaria) o B (ITP), perché potrebbe esserci un problema specifico legato a queste.

Non è possibile inserire ulteriori abilitazioni nei titoli aggiuntivi per chi non è ITP. Come mai?

Se hai selezionato come requisito di accesso “titolo di studio + 24 CFU” o “titolo di studio + 3 anni di servizio”, il sistema ti considera automaticamente un ITP (insegnante tecnico-pratico). Questo accade perché hai sbagliato a selezionare il titolo di accesso. Dovresti invece selezionare come requisito “laurea” più il relativo requisito aggiuntivo (24 CFU o 3 anni di servizio). In questo modo potrai accedere correttamente alle abilitazioni aggiuntive e non essere limitato alle sole classi di concorso ITP.

Chi ha superato un concorso risultando non vincitore avrà i 12,5 punti nella prossima graduatoria? Se uno ha superato più concorsi, può sommare i punti?

Per ottenere i 12,5 punti, il concorso superato deve essere ordinario, e bisogna aver superato tutte le prove ed essere stati inseriti nella graduatoria di merito. I concorsi straordinari non danno diritto a questo punteggio. La tabella di valutazione titoli (punto B4.1) specifica che si possono dichiarare più titoli di questo tipo, quindi se hai superato più concorsi ordinari per classi di concorso differenti, puoi sommare i punti per ciascun concorso. Tuttavia, ricorda che il punteggio è sempre attribuito “per lo specifico posto”, ovvero solo per la classe di concorso corrispondente al concorso superato.

Per accedere alla riserva del 30%, devo dichiarare l’abilitazione?

No, per accedere alla riserva del 30% basta dichiarare di aver maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nella scuola pubblica, di cui almeno uno specifico. L’abilitazione non è un requisito per accedere alla riserva, e possono accedervi sia i candidati abilitati che quelli non abilitati.

Se accedo con laurea più tre anni di servizio specifico, mi saranno convalidati sia i punti per la laurea che per il servizio?

Sì, la laurea ti darà un punteggio in base al voto conseguito, e i tre anni di servizio specifico ti daranno 2 punti per ciascun anno, per un totale di 6 punti aggiuntivi.

Posso accedere alla riserva del 30% senza dichiarare l’abilitazione?

Sì, chi ha maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nella scuola statale, di cui uno specifico, può accedere alla riserva del 30%, indipendentemente dal fatto di essere abilitato o meno. Non c’è alcuna esclusione per gli abilitati. Questa confusione potrebbe derivare da altre procedure, come i percorsi abilitanti sul sostegno per chi ha tre anni di servizio non specializzato, ma non c’entra nulla con questo concorso.

I titoli di servizio sono validi solo se si raggiungono 180 giorni?

No, i titoli di servizio sono validi se si raggiungono almeno 180 giorni, anche sommando contratti diversi nello stesso anno scolastico. In alternativa, è valido anche un servizio prestato continuativamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

Ho sia l’abilitazione da concorso che i 30 CFU. Con quale dei due titoli mi conviene accedere?

Dipende dal voto. Confronta il punteggio attribuito al voto dell’abilitazione da concorso e quello attribuito al voto del percorso da 30 CFU, rapportandoli in centesimi. Consulta la tabella allegato B del Decreto Ministeriale 205/2023 per verificare quale dei due ti assegna più punti come titolo di accesso.

Come posso inserire il percorso abilitante da 60 CFU sulla classe di concorso, avendo una laurea e 24 CFU?

C’è una sezione dedicata ai titoli culturali dove è possibile dichiarare l’abilitazione conseguita per la specifica classe di concorso.

Ci sono novità per gli idonei al primo concorso? Perché devono partecipare di nuovo al secondo concorso?

La questione degli idonei è ancora molto controversa. Nonostante le richieste di considerare gli idonei con una graduatoria utilizzabile anche dopo il piano straordinario PNRR, la normativa attuale non li favorisce. La responsabilità viene attribuita all’Unione Europea, che richiede procedure più selettive. Partecipare al secondo concorso è consigliato per non precludersi altre opportunità, dato che la situazione degli idonei resta incerta.

Chi non è stato chiamato entro dicembre 2024 può essere chiamato negli anni successivi? Conviene partecipare al concorso?

Sì, lo scorrimento delle graduatorie può avvenire anche negli anni successivi, ma si tratta di un’individuazione giuridica, non economica, e dipende dalle rinunce. Partecipare al nuovo concorso è comunque consigliato per non chiudersi nessuna strada.

Come si allega il pagamento della tassa da 10 euro?

Durante la compilazione della domanda, nella sezione dedicata al pagamento, puoi dichiarare di aver effettuato il pagamento e caricare la ricevuta. Se hai difficoltà, prosegui nella domanda fino alla sezione indicata, e il sistema ti guiderà nel caricamento del file.

Posso inserire la laurea triennale oltre alla magistrale?

No, se la laurea triennale è il titolo che ti ha permesso di accedere alla magistrale e quindi alla classe di concorso, non puoi dichiararla separatamente.

Se la graduatoria di merito del PNRR 1 viene pubblicata dopo il 30 dicembre, posso dichiarare il superamento del concorso per acquisire punti nel secondo concorso?

No, perché la pubblicazione della graduatoria di merito è l’atto che conclude ufficialmente la procedura concorsuale. Prima di quella pubblicazione, non puoi dichiararti idoneo, anche se sai già di esserlo.

C’è una differenza di punteggio tra abilitazione selettiva e non selettiva?

Sì, l’abilitazione selettiva dà un punteggio maggiore (12,5 punti). Un percorso è considerato selettivo se prevede una selezione in ingresso, come il TFA sostegno.

Con laurea e 24 CFU, il sistema non mi consente di inserire l’abilitazione da 60 CFU. Perché?

Questo potrebbe essere un problema tecnico. Lo verificheremo e, se necessario, lo segnaleremo al Ministero per una correzione. Il sistema dovrebbe consentire di accedere con laurea e 24 CFU e dichiarare l’abilitazione come titolo aggiuntivo.

Quali sono i requisiti d’accesso al concorso?

Infanzia e primaria (posto comune): diploma magistrale abilitante conseguito entro il 2001/2002 o laurea in Scienze della Formazione Primaria.

diploma magistrale abilitante conseguito entro il 2001/2002 o laurea in Scienze della Formazione Primaria. Sostegno: specializzazione sul sostegno già conseguita o titolo estero in attesa di riconoscimento.

specializzazione sul sostegno già conseguita o titolo estero in attesa di riconoscimento. Secondaria (ITP): ultimo concorso in cui è possibile partecipare con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso ITP.

ultimo concorso in cui è possibile partecipare con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso ITP. Secondaria (classi di concorso non ITP): Laurea + 24 CFU conseguiti entro ottobre 2022; Laurea + 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui almeno uno specifico; Laurea + abilitazione; Iscrizione con riserva a percorsi abilitanti (30 o 60 CFU); Aver già conseguito i 30 CFU previsti per la partecipazione ai concorsi.



Per essere riservista al 30% devo caricare i servizi specifici nella sezione “Titoli di servizio”? Solo quelli specifici servono per i due punti in più?

Sì, è corretto. Devi caricare i servizi specifici nella sezione “Titoli di servizio” per accedere alla riserva e per ottenere i due punti per ciascun anno specifico dichiarato.

Devo sostenere la prova pratica del PNRR 1 il 4 gennaio. Posso comunque iscrivermi al PNR 2 con riserva?

Puoi iscriverti al PNRR 2 senza alcuna riserva. Il risultato del primo concorso non influisce sulla tua possibilità di partecipare al secondo. Ti iscrivi con gli stessi requisiti di accesso che ti hanno permesso di partecipare al PNR 1. Non puoi però dichiararti abilitato o vincitore del concorso precedente, poiché la procedura non è ancora conclusa.

In caso di rettifica della graduatoria del concorso PNR 1, quale data bisogna inserire ai fini dell’autocertificazione di idoneità? Quella della prima pubblicazione o della rettifica?

Se la rettifica interessa il tuo punteggio, devi dichiarare la data della rettifica, poiché è quella che certifica il tuo punteggio corretto. Se invece la rettifica non ti riguarda personalmente, puoi inserire la data della prima pubblicazione, che è comunque l’atto ufficiale che conclude la procedura.

Se ho conseguito l’abilitazione tramite un percorso da 30 CFU con votazione di 8/10, mi conviene dichiararla come titolo di accesso o è meglio utilizzare la laurea con il massimo dei voti più 3 anni di servizio?

Dovresti fare un confronto tra i punteggi. Per l’abilitazione con 8/10, rapportata in centesimi, il calcolo darebbe un punteggio di circa 2,5 punti (80-75 diviso 2). Se la tua laurea ha un voto massimo (100/100), il punteggio sarebbe invece di 12,5 (100-75 diviso 2). In questo caso, ti conviene utilizzare la laurea. Ti consiglio di fare il calcolo con precisione per scegliere il titolo che ti assegna più punti.

Se ho conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie a ottobre 2024, ho abbastanza requisiti per partecipare al concorso?

No, se hai solo la laurea non puoi partecipare. Per accedere al concorso è necessario avere anche uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

24 CFU conseguiti entro ottobre 2022;

3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui almeno uno specifico;

Iscrizione a un percorso abilitante (ad esempio, 60 CFU) con cui potresti partecipare con riserva.

Se ho una laurea magistrale e i 24 CFU ma non ho l’abilitazione, posso partecipare?

Sì, puoi partecipare. Se vinci il concorso, dovrai seguire un percorso diverso rispetto a chi è già abilitato: avrai un contratto a tempo determinato, durante il quale dovrai conseguire l’abilitazione. Solo successivamente potrai ottenere il contratto a tempo indeterminato e iniziare l’anno di prova.

Come si dichiara di essere idonei se non esiste una graduatoria di merito, ma solo quella dei vincitori?

Puoi dichiarare l’idoneità facendo riferimento alla pubblicazione formale della graduatoria di merito, anche se il tuo nome non è presente. La graduatoria di merito è l’atto che conclude ufficialmente la procedura concorsuale. Inoltre, dal tuo profilo sul portale concorsi puoi dimostrare di avere ottenuto un punteggio sufficiente sia allo scritto che all’orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Non ho ancora inoltrato la domanda e devo sostituire il file del pagamento. Come posso fare?

Non è necessario cancellare il file precedente. Puoi caricare direttamente un nuovo file per sostituirlo. Se non riesci, annulla l’inoltro e compila nuovamente la domanda. Il pagamento effettuato rimane valido, anche se inoltri la domanda più volte.

Se ho superato il concorso ordinario 2020 e ottenuto un’abilitazione, ottengo 12,5 punti per entrambi?

Sì, ottieni 12,5 punti per il superamento del concorso ordinario (se sei stato inserito in graduatoria) e ulteriori 12,5 punti per l’abilitazione ottenuta tramite un percorso selettivo.

Perché nella tabella di valutazione dei titoli non è previsto punteggio per ulteriori abilitazioni se non si è ITP?

Questo potrebbe essere un bug del sistema. Se hai selezionato il titolo di accesso come “laurea + 24 CFU” o “laurea + 3 anni di servizio”, il sistema potrebbe erroneamente considerarti un ITP. Ti consiglio di verificare e, se il problema persiste, di segnalarlo al Ministero tramite un sindacato.

Se accedo con laurea e 3 anni di servizio, i 24 CFU vanno dichiarati nelle note?

No, i 24 CFU non vanno dichiarati nelle note. Non conferiscono punteggio aggiuntivo e non è necessario inserirli.

Se sono idonea al concorso 2023 e la graduatoria è stata pubblicata, ma ci sono scorrimenti in corso, posso dichiararmi idonea?

Sì, puoi dichiararti idonea. La pubblicazione della prima graduatoria di merito è l’atto che conclude la procedura concorsuale e certifica la tua idoneità, indipendentemente dagli scorrimenti successivi.

Ci sarà una finestra nel 2025 per l’inserimento in prima fascia con l’abilitazione?

Sì, nel 2025 sarà possibile inserirsi nell’elenco aggiuntivo di prima fascia. Per essere inseriti a pettine in prima fascia, bisognerà aspettare il 2026.

Se per la mia classe di concorso non c’è ancora una commissione per l’orale, e ho un contratto al 31 dicembre, sarà prolungato?

Se il tuo contratto è “fino ad avente diritto” in attesa del vincitore del concorso, sarà prolungato almeno fino al 31 dicembre. Se la graduatoria non sarà pubblicata entro quella data, il contratto potrebbe essere conferito tramite GPS o graduatorie d’istituto fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Se concorro solo sul sostegno ma ho un’abilitazione su materia, perché non posso inserirla tra i titoli aggiuntivi?

L’abilitazione su posto comune non conferisce punteggio per il sostegno. Puoi controllare la tabella titoli allegata al Decreto Ministeriale 205/2023 per verificare i punteggi specifici, ma probabilmente stai confondendo con le GPS, dove quell’abilitazione potrebbe essere valutata.

.

.

.

.

.

.

.

Domanda concorso PNRR 2: fare attenzione

ultima modifica: da