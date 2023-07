di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 14.7.2023.

Cosa si intende con preferenza?

Si intende la combinazione di una scuola e di una classe in molti casi, ma posso scegliere un comune, o un distretto, e una cdc. Posso utilizzare tre preferenze per indicare una scuola, una classe di concorso e poi in ordine i contratti interi a fine agosto, quelli a fine giugno ed infine gli spezzoni.

È obbligatorio scegliere 150 preferenze o possono essere di meno?

Non c’è una regola, si può mettere una sola preferenza come 150. La scelta che farete influirà sulle possiblità di essere assunti, ma non ci sono paletti messi dall’Amministrazione.

Come si sceglieranno le scuole? Gli aspiranti sapranno già, nel periodo di compilazione della domanda, in quali scuole ci saranno disponibilità di cattedre?

La risposta è che, con ogni probabilità non ci sarà alcune indicazione relativa alle disponibilità di cattedre. Bisognerà scegliere senza sapere la disponibilità dei posti. Dato che comunque ci sono parecchie opzioni, la domanda permette di fare parecchi scelte e coprire tanta parte della provincia in cui state lavorando.

Come faccio a sapere se la cattedra che mi assegneranno non sarà di potenziamento, ma su materia effettiva?

Non c’è modo di sapere se la cattedra è di potenziamento o meno. La scelta viene fatta dal DS ogni anno tra settembre ed ottobre.

Dopo la scelta delle 150 sedi, quando verranno assegnate le supplenze?

Non abbiamo informazioni, probabilmente potrebbe esserci una pubblicazione un po’ anticipata delle supplenze, ma non è detto. Quello che è chiaro è che la presa di servizio sarà sempre il primo settembre.

Si può delegare ad altri la presa di servizio?

No. Non si può delegare a nessuno.

