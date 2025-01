Dove controllare le sedi del Concorso 2024

La Tecnica della scuola, 30.1.2025.

Portale unico del reclutamento e siti USR: le le sedi del Concorso docenti 2024.

Orari, candidati e prove. Tutta la procedura.

Nella giornata di giovedì 30 gennaio sono state pubblicate le date delle prove scritte del Concorso docenti PNRR 2.

Le prove scritte per l’infanzia e primaria si svolgeranno il giorno 19 febbraio 2025.

Le prove scritte per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Per quanto riguarda le sedi d’esame, saranno comunicate almeno 15 giorni prima sul Portale Unico del Reclutamento e sui siti USR.

Link agli USR

Tutte le informazioni, dunque, saranno pubblicate sui siti degli uffici scolastici di riferimento.

Riportiamo di seguito i link:

Ricordiamo anche gli orari di svolgimento delle prove.

Orari per i concorsi (infanzia, primaria e secondaria di I e II grado):

Mattina : Identificazione 8:00, prova 9:00 – 10:40

: Identificazione 8:00, prova 9:00 – 10:40 Pomeriggio: Identificazione 13:30, prova 14:30 – 16:10

Quanti candidati?

Secondo quanto riportato da un comunicato del Mim, si tratta di 239.100 candidati (36.772 per la scuola dell’infanzia e primaria, 202.328 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre 2024. I posti a bando sono 8.355 per la scuola dell’infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria; i posti di sostegno rappresentano all’incirca un quarto dei posti a bando.

Concorso docenti 2024, le prove

La procedura, simile a quella del primo concorso bandito nel mese di dicembre del 2023, prevede una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli.

Concorso docenti, prova scritta

La prima prova scritta, computer-based, valida per tutte le tipologie di posto, della durata di 100 minuti, è composta da cinquanta quesiti volti ad accertare la preparazione e la competenza del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, oltre che nella lingua inglese e nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

In particolare, si tratta di:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico;

di ambito pedagogico; quindici quesiti di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti relativi all’inclusione; quindici quesiti di ambito metodologico didattico, compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale.

Concorso docenti, prova orale

La seconda prova orale, consistente in un colloquio con la commissione, della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la presentazione di una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima degli esami e un colloquio su dei quesiti estratti a sorte prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame sugli argomenti previsti dall’allegato A.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dove controllare le sedi del Concorso 2024 ultima modifica: da