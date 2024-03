di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.3.2024.

Sono previste per il 7 maggio prossimo, dalle ore 8 alle 17, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Lo prevede l’O.M. 234 del 5/12/2023, alla quale è allegato anche il cronoprogramma degli adempimenti.

Con nota di fine febbraio il MIM ha dettato ulteriori istruzioni per le scuole, che obbligatoriamente dovranno attivare la procedura per l’elezione del CSPI.

Riportiamo di seguito alcune delle indicazioni fornite, ricordando che sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del merito, nell’apposita sezione dedicata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è in corso di predisposizione apposito link (Elezioni CSPI 2024), che rimanda alla disponibilità di tutti i materiali inerenti alle elezioni, nonché di una sezione dedicata alle FAQ, che sarà aggiornata con tempestività.

Presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it. Entro il 6 aprile le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web del MIM.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z). Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato.

Autentica delle firme

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti. Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Commissione elettorale di istituto

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Format da utilizzare Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti (ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.). LA NOTA Indicazioni-operative-Elezioni-CSPI-2024Download

Elezioni CSPI del 7 maggio, indicazioni operative per le scuole

ultima modifica: da