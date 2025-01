Annunciata l’emissione speciale di gennaio 2025 per il pagamento dello stipendio dei supplenti brevi e saltuari della scuola. Il ministero, come informano i sindacati, comunica la data per l’emissione speciale dei supplenti brevi di gennaio con l’accredito dello stipendio per il quale sono richiesti sempre alcuni giorni di attesa.

I supplenti brevi e saltuari della scuola, a differenza dei colleghi con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto e con contratto a tempo indeterminato, non ricevono il pagamento dello stipendio il 23 del mese con il cedolino NoiPa ordinario, ma devono attendere.

Vediamo allora quando è prevista l’emissione speciale di gennaio 2025 per lo stipendio dei supplenti brevi, quando dovrebbe essere previsto l’accredito e come controllare.

Emissione speciale gennaio 2025 stipendio supplenti venerdì 17: data accredito

La data dell’emissione speciale di gennaio 2025 per lo stipendio dei supplenti brevi e saltuari della scuola dovrebbe essere quella di venerdì 17 secondo quanto anticipato dai sindacati su indicazione del ministero.

Se l’emissione speciale per il pagamento degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari della scuola di gennaio 2025 è prevista il giorno 17, per l’accredito sul conto corrente gli insegnanti devono attendere. Infatti tra la data dell’emissione e quella di esigibilità dello stipendio solitamente passano una decina di giorni con il pagamento che potrebbe avvenire lunedì 27 gennaio. I supplenti possono tuttavia controllare in autonomia se e quando è prevista l’emissione speciale a gennaio 2025.

Emissione speciale gennaio 2025 stipendio supplenti: come controllare

I supplenti brevi possono controllare in autonomia se il rateo stipendiale rientra nell’emissione speciale di gennaio e se quindi riceveranno l’accredito mensile come promesso dal ministero. Nel dettaglio devono accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cie e Cns. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata per vedere se è presente l’emissione speciale di gennaio i docenti devono:

cliccare su “Servizi”;

ancora cliccare su “Servizi stipendiali”;

andare alla voce “Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Selezionando l’anno 2025 i docenti dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”. La dicitura di “Autorizzato pagamento” potrebbe garantire a molti lo stipendio nell’ultima settimana di gennaio. Il controllo va fatto a partire dalla quarta settimana del mese dopo la data dell’emissione annunciata, quindi dal 17 gennaio.