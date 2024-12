Informazione scuola, 15.12.2024.

Tutto ciò che c’è da sapere sui compensi aggiuntivi e le tredicesime in arrivo prima di Natale.

L’attesissima emissione speciale di NoiPA del 16 dicembre 2024 si avvicina e molti dipendenti pubblici sono in attesa di ricevere i propri compensi aggiuntivi e le tanto sospirate tredicesime. Questa emissione straordinaria riguarderà in particolare il personale scolastico, i docenti e gli amministrativi senza contratto rinnovato, oltre a coloro che necessitano di pagamenti urgenti per competenze non ancora liquidate.

Secondo le informazioni fornite da NoiPA, i pagamenti relativi a questa emissione speciale dovrebbero essere accreditati entro pochi giorni, con una data stimata per il 23 dicembre. Tuttavia, non è escluso che il saldo possa slittare leggermente dopo le festività natalizie, arrivando dunque dopo il 26 dicembre.

Questa emissione del 16 dicembre rappresenta l’ultima del 2024 e, dopo questa data, i pagamenti verranno effettuati nel corso del 2025. È quindi fondamentale che i beneficiari siano attenti a questa scadenza e si tengano aggiornati sulle tempistiche di erogazione.

L’emissione speciale di NoiPA del 16 dicembre rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per migliaia di dipendenti pubblici, che potranno così contare su un extra da destinare agli acquisti natalizi o ai propri risparmi.

Emissione speciale NoiPA del 16 dicembre, chi riceverà l’accredito

