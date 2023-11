Date pagamento e come controllare.

Emissione speciale di novembre su NoiPa: i docenti con contratto di supplenza possono controllare sulla piattaforma qual è lo stipendio spettante. Ecco come e quando arriva il pagamento.

Quando ci sarà il pagamento dell’emissione speciale di novembre 2023 dello stipendio degli insegnanti? Una domanda che molti docenti, e nel dettaglio i precari con contratto di lavoro a tempo determinato, si potrebbero porre laddove sono in attesa dell’accredito della retribuzione spettante per una supplenza breve o saltuaria.

L’emissione speciale di novembre 2023 del cedolino NoiPa degli insegnanti fa sì che il pagamento dello stipendio per alcuni venga differito rispetto alla data ordinaria prevista per l’accredito della quota mensile dei docenti con contratto a tempo indeterminato, coloro che sono di ruolo, e di alcuni insegnanti con contratto a tempo determinato.

La data di esigibilità dell’emissione speciale dello stipendio è sempre differita e pertanto molti insegnanti potrebbero dover attendere la prossima settimana per ricevere il pagamento dello stipendio di novembre. Vediamo le date e come controllare se è prevista l’emissione speciale dello stipendio.

Emissione speciale novembre 2023 stipendio insegnanti: date pagamento

Il pagamento dello stipendio in emissione speciale anche a novembre avviene con una data differita di alcuni giorni. Nel mese corrente la data dell’emissione speciale è stata quella di venerdì 17.

Solitamente, tra la data dell’emissione e quella di esigibilità dello stipendio passano una decina di giorni. Per lo stipendio di novembre possiamo immaginare che il pagamento dell’emissione speciale sia previsto a partire da lunedì 27.

Prenderanno lo stipendio il giorno 27 i supplenti brevi e saltuari della scuola, per intenderci coloro che hanno ottenuto un incarico dal dirigente scolastico tramite le graduatorie di istituto.

Non è detto che tutti coloro che hanno lavorato nel mese di novembre avendo ottenuto un incarico breve vadano a ricevere subito l’accredito dello stipendio, perché dipende se l’autorizzazione per l’emissione speciale da parte della scuola e del ministero per l’erogazione delle risorse è arrivata nei tempi.

Riceveranno invece, lo ricordiamo, il pagamento dello stipendio giovedì 23 novembre gli insegnanti:

con contratto a tempo indeterminato;

con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto ottenuto mediante un incarico da graduatorie provinciali per le supplenze.

I supplenti brevi e saltuari che attendono lo stipendio possono controllare in autonomia nell’area riservata della piattaforma NoiPa se per loro è prevista l’emissione speciale di novembre, vediamo come.

Emissione speciale novembre 2023 stipendio insegnanti: come controllare

I docenti che attendono lo stipendio possono controllare se la rata è compresa nell’emissione speciale di novembre in autonomia accedendo all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie.

Una volta effettuato l’accesso, possono controllare se è prevista l’emissione speciale di novembre 2023 e anche l’importo dello stipendio relativo al periodo lavorato in pagamento. Il percorso da seguire all’interno della piattaforma NoiPa per la gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici è il seguente:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Nella sezione “Consultazione pagamenti” compare l’emissione speciale per i supplenti con la seguente dicitura: “33-Emissione speciale supplenti brevi”. Viene riportato anche il mese di competenza e il relativo mese di emissione che possono differire, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “emesso”. L’importo dettagliato è visibile con il cedolino disponibile sempre sulla piattaforma NoiPa.

