Esami di Stato: tutte le informazioni sui commissari

LIMITE DI DUE CLASSI PER I COMMISSARI INTERNI

Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.