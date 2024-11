di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.11.2024.

Esoneri e semiesoneri dei docenti nelle scuole in reggenza o oggetto di accorpamento,

centinaia di posti per Regione da coprire con le GPS.

Con l’applicazione del DM n.151 del 26 luglio 2024 in alcune Regioni stanno procedendo con gli esoneri e i semiesoneri di docenti che dovranno coadiuvare il dirigente scolastico affidato come reggente alla scuola o nei casi di accorpamenti che rendono necessari i suddetti esoneri. In Calabria è stato fatto il 31 ottobre 2024 un decreto dall’USR che dispone 55 esoneri interi e 75 semiesoneri per un totale di 130 incarichi di supplenza da GPS delle varie province calabresi.

Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento

Con un Decreto Ministeriale del MIM di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si sono definiti i parametri, i criteri e le modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Il DM di cui stiamo parlando, il n.151 del 26 luglio 2024, dopo passaggi obbligati, come per esempio la registrazione alla Corte dei Conti avvenuta il 21 ottobre 2024, ha disposto a livello nazionale gli esoneri dei docenti di ruolo per 676 unità di cattedra. In Puglia saranno esnonerati dal servizio 90 docenti e in Calabria 95. Gli esoneri sono stati concessi, sulla base delle istanze delle scuole, tenendo conto del Decreto Dipartimentale prot. n. 27 del 10.07.2024 con il quale il superiore Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto, sulla base dei dati presenti a sistema e di quanto comunicato dai Dirigenti scolastici, ad attribuite alle istituzioni scolastiche il punteggio di complessità per l’a.s. 2024/2025.

Nuove convocazioni da GPS e nuovi Interpelli

L’effetto che andrà a scaturire, già a partire dalla prima settimana di novembre 2024, per queste centinaia di esoneri che mettono a disposizione, visto i numerosi semiesoneri, qualche migliaio di posti (cattedre e spezzoni orari), nuove convocazioni da GaE, GPS e in taluni casi anche Interpelli.

Quindi attendiamo per novembre numerose convocazioni con relative supplenze con contratto fino al 30 giugno 2025. Nel caso di province dove sono esaurite le GPS, si potrebbe ricorrere addirittura agli Interpelli.

Esoneri e semiesoneri dei docenti nelle scuole in reggenza o accorpate

