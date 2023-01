Faq, regolamento concorso dirigenti scolastici

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 7.1.2023.

D1) Che cosa bisogna aspettare dopo la pubblicazione del regolamento sul concorso per dirigente scolastico?

R) Dopo il regolamento pubblicato il 22 dicembre del 2022 si dovrà aspettare il bando specifico nel quale dovranno essere indicati: la data di scadenza della domanda, l’importo da versare quale diritto di segreteria, l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e la modalità di svolgimento sia della prova scritta sia di quella orale.

D2) Quali titoli culturali occorrono per partecipare al concorso per Dirigente Scolastico?

R) Per partecipare al concorso per dirigente scolastico occorre avere uno dei seguenti titoli: laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma accademico di secondo livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

D3) Se il titolo è stato conseguito all’estero, è considerato valido?

R) Qualsiasi titolo conseguito all’estero, è valido a condizione che sia riconosciuto e considerato equivalente ai titoli conseguiti in Italia secondo la normativa vigente.

D4) Occorre essere in servizio per partecipare al concorso per D. S. ?

R) Sì. Possono partecipare i docenti di tutti gli ordini di scuola con contratto a tempo indeterminato, in servizio all’atto dell’espletamento della procedura concorsuale, aver superato l’anno di formazione e prova ed essere stato confermato in ruolo.

D5) E’ previsto un numero di anni di sevizio per partecipare?

R) Sì. Per partecipare al concorso per D. S. occorrono minimo 5 anni di serviziocomprensivo del servizio con contratto a tempo determinato purché svolto nelle scuole statali per un periodo di 180 giorni per anno o dal primo febbraio al termine delle lezioni fino al termine dello scrutinio finale.

D6) A livello organizzativo il concorso sarà a livello ragionale o nazionale?

R) Il concorso sarà bandito a livello nazionale, ma sarà organizzato da ogni singolo Ufficio Scolastico Regionale;

D7) Quali posti saranno messi a concorso?

R) Saranno messi a concorso i posti liberi e disponibili al momento del bando e i posti che si dovessero liberare nel triennio per collocamento a riposo.

D8) Quante prove sono previste?

R) Le prove previste saranno tre, una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale, più la valutazione dei titoli culturali di cui all’allegato A al regolamento.

D9) In cosa consiste la prova preselettiva?

R) La prova preselettiva, qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, consiste in un test a risposta multipla di 50 quesiti sugli argomenti previsti dal programma.

D10) Quale punteggio minimo è previsto nella prova preselettiva?

R) Nella prova preselettiva non è previsto un punteggio minimo, ma sarà predisposta una graduatoria in relazione al punteggio conseguito.

D11) Quanti candidati saranno ammessi alla prova scritta?

R) Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili.

D12) In cosa consiste la prova scritta?

R) La prova scritta, alla quale partecipano solo i candidati che hanno superato la prova preselettiva, consiste in sette quesiti di cui cinque a risposta aperta e due in lingua inglese; per ogni quesito di lingua inglese sono previsti cinque quiz a risposta chiusa.

D13) Quale punteggio minimo è previsto nella prova scritta?

R) Per il superamento della prova scritta è previsto un punteggio minimo di 70/100.

D14) In cosa consiste la prova orale ?

R) La prova orale, consiste in un colloquio sugli argomenti previsti nella prova scritta e sarà volta ad accertare la preparazione professionale del candidato e a verificare:

la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolasti co;

co; la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC ;

; la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

D 15) Quale sarà il punteggio massimo conseguibile?

R) Il punteggio massimo conseguibile, considerato che il punteggio della prova preselettiva non viene calcolato, sarà di 230 punti dato dai seguenti parziali: 100 prova scritta, 100 prova orale e 30 titoli.

