Finanziamento formazione in servizio. Le risorse saranno reperite attraverso una partita di giro. Si potrà andare, però oltre l’organico di potenziamento

Finanziamento formazione in servizio. Il finanziamento per sostenere il bonus merito da attribuire al 40% del personale scolastico sarà finanziato dal PNRR fino al 2026, poi si baserà essenzialmente su una partita di giro. In altri termini, non verranno stanziati nuove risorse. Si sposteranno cifre, già presenti nel bilancio del Mi e destinate a finanziare la carta del docente (Legge Buona Scuola) e l’organico di potenziamento. Sulla prima voce verrà effettuato un taglio di 100 milioni di euro su un totale di 381, invece sulla seconda la sforbiciata sarà declinata in 387 milioni (11.600 cattedre)

Sarà possibile accellerare sull’ottimizzazione scolastica

Lo scenario di ottimizzazione è stato più volte presentato in webinar, articoli… Purtroppo però i tagli e quindi i risparmi potrebbero riguardare anche altri posti posti dell’organico complessivo. Nulla di sorprendente, se si dovesse premere maggiormente sull’accelleratore dell’ottimizzazione. L’importante è conseguire l’obiettivo con il minimo o con zero risorse. Quest’ultima è la nuova versione dell’ottimizzazione declinata nella scuola, dove si registra la totale presenza di risparmi o tagli. La conferma di questo approccio duro lo si evince dalla relazione del Servizio bilancio del Senato e riportata da ItaliaOggi (17.05.22)” ove i posti di potenziamento fossero attualmente coperti in prevalenza da personale più giovane, vi sarebbero proporzionalmente meno cessazioni annue… in ogni caso va detto che le norme prevedono che la riduzione dei posti avvenga in via prioritaria in relazione al contigente di potenziamento , non escludendo quindi ove necessario la riduzione degli altri posti organico”

Passaggio molto tecnico, ma importante da conoscere per evitare poi di “cadere dal pero“

