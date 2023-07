dalla Gilda degli insegnanti, 14.5.2023.

Nella giornata di oggi si è conclusa la lunga trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-21.

La Federazione Gilda Unams ha firmato ritenendo di avere ottenuto, nella ristrettezza delle risorse finanziarie, importanti affermazioni normative tra le quali: il rinvio a sequenza contrattuale delle sanzioni disciplinari per i docenti, che prevedevano un rafforzamento dei poteri del dirigente scolastico; il riconoscimento dei 3 giorni di permesso retribuito per i precari; la residuale tranche di aumenti; la retribuzione della formazione; la possibilità di effettuare riunioni a distanza se non deliberative, comprese le ore di programmazione della primaria.

“In sintesi – dichiara Rino Di Meglio – abbiamo ottenuto dei risultati apprezzabili, considerando la base di partenza. Ora, però, bisogna aprire subito la trattativa per il CCNL 2019-21 già scaduto.”

Roma, 14 luglio 2023

Ufficio Stampa Federazione Gilda Unams

Firmato il CCNL scuola 2019/21, Gilda: “Ora subito la trattativa per il nuovo CCNL”

